Koszykówka. Po wygranej z Rycerzami Rydzyna Enea Basket Piła jest bliski awansu do dalszej fazy. Zobaczcie zdjęcia

Obie drużyny rozpoczęły mecz dość nerwowo, rażąc nieskutecznością. W 3. minucie było... 0:0. Szybciej zdołali złapać właściwy rytm pilanie, którzy objęli prowadzenie i wygrali pierwszą kwartę różnicą sześciu punktów. W kolejnych odsłonach spotkania przewaga pilskiej drużyny rosła, co przełożyło się na zdecydowane zwycięstwo Enea Basketu Piła nad trzecią drużyną rozgrywek.

Wygrana ta spowodowała, że pilanie są bliscy awansu do dalszej fazy walki o II ligę. Wystarczy zwycięstwo w jednym z dwóch meczów, które pozostały do rozegrania w zasadniczej części rozgrywek. W najbliższą sobotę o godz. 17.00 pilski zespół podejmie PGE Spójnię II Stargard, lidera III ligi.

Punkty dla pilskiego zespołu zdobyli: Grzegorz Przewoźniak 22, Kamil Michalski 19, Tomasz Pochylski 18, Bartłomiej Lipiński 17, Dominik Czajkowski 9, Grzegorz Jankowski 6, Paweł Smoczyk 5, Przemysław Pochylski, Bartosz Rajewicz, Mateusz Relis.