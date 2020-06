Koszykówka. Wspomnienia Tomasza Pochylskiego, ikony pilskiego Basketu. Zobaczcie też zdjęcia

Tomasz Pochylski uczęszczał do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Pile, w której nauczycielem wychowania fizycznego był Zbysław Poznański. Swoich podopiecznych przygotowywał on do lekkiej atletyki i koszykówki.

- W podstawówce skakałem wzwyż - zdradza Tomasz Pochylski. - Mój rekord życiowy w tej konkurencji wynosił 180 cm i był niezły jak na moje ówczesne umiejętności. Później biegałem na 110 m przez płotki. Nawet dwa razy wystartowałem w zawodach jako reprezentant Gwdy Piła. W koszykówce mieliśmy silną ekipę, bo w składzie był m. in. Dawid Witos, który później grał w ekstraklasowych klubach czy Przemek Czerwiński, ptem świetny tyczkarz. W ówczesnym województwie pilskim nie było na nas siły. W makroregionie było już trudniej, bo mierzyliśmy się ze świetnymi drużynami. W jednej z nich występował m. in. Łukasz Koszarek, wielokrotny obecnie reprezentant Polski.

Kiedy Tomasz Pochylski stawiał pierwsze koszykarskie kroki była to era ogromnej popularności tej dyscypliny sportu w Polsce, związana głównie z transmisjami telewizyjnymi z NBA. Podziwiano Michaela Jordana i innych zawodników.

- Ponadto w drugiej połowie lat 90-tych na Zamościu, w rejonie ul. Wawelskiej, graliśmy z kolegami w koszykówkę na podwórku- mówi trener i zawodnik Basketu Piła. - W naszej ekipie byli m.in. moi bracia i Marcin Leniec. Rozgrywaliśmy często mecze pomiędzy osiedlami. Doszło nawet do tego, że na podwórku zamontowaliśmy konstrukcje kosza i zrobiliśmy sobie boisko. To pokazało jak lubiliśmy ten sport.