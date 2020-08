W Kotuniu mieszka około 700 osób. Znajduje się tam m. in. zabytkowy pałac zbudowany w stylu modernistycznym na początku XX wieku. Niestety, jest on zaniedbany, w przeciwieństwie do wielu innych budynków znajdujących się w tej miejscowości. Kilka lat temu powstał w Kotuniu Orlik z kompleksem boisk i zapleczem. Wszystko to można obejrzeć na zdjęciach zamieszczonych w naszej galerii.

