Kradł co popadło, ale już jest w rękach policjantów. Działkowcy mogą odetchnąć z ulgą

Na początku grudnia, pilscy policjanci zostali poinformowani o włamaniach do altan na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nafta”. Wpadli na trop sprawcy i go zatrzymali. 37-letni mężczyzna - jak się okazało - przebywał w jednej z altan zlokalizowanych na tych samych działkach, na których dochodziło do włamań.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli wiele przedmiotów, które pochodziły z przestępstwa. Były to między innymi narzędzia ogrodowe oraz elektronarzędzia budowlane. Łączna wartość zabezpieczonego mienia szacowana jest na około 8 tysięcy złotych. Odzyskane przedmioty w całości wrócą do właścicieli - mówi st. sierż. Wojciech Zeszot, rzecznik prasowy KPP w Pile.

Prowadzący sprawę policjanci ustalili, że mężczyzna może okazać się sprawcą większej ilości włamań i zwracają się z prośbą o sprawdzenie stanu swoich altan oraz ich wyposażenia na terenie ROD „Nafta”. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, taki fakt należy zgłosić do oficera dyżurnego pilskiej jednostki.