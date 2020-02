Kradzież na dworcu PKP w Krzyżu Wlkp. To była chwila...

W sobotę 22 lutego około godziny 16:25 policjanci z Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp., zostali powiadomieni przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei o kradzieży na Dworcu PKP. Łupem złodzieja padł portfel wraz z pieniędzmi i dokumentami.

- Kiedy mundurowi przybyli na miejsce, wówczas wraz z funkcjonariuszami SOK sprawdzili monitoring, gdzie kamera zarejestrowała jak mężczyzna wykorzystując chwilową nieuwagę pokrzywdzonej, zabiera pozostawiony portfel spod lady. Na tej podstawie mundurowi ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 74-letni mieszkaniec Krzyża Wlkp. - informuje Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. 74-latek został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach na terenie miasta i przewieziony do komisariatu.

- W trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych należących do 74-latka, mężczyzna postanowił przyznać się do kradzieży i wskazał miejsce, w którym schował portfel. Skradziona gotówka w kwocie ponad 5 tys. złotych oraz dokumenty trafiły już do pokrzywdzonej. Teraz podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia - mówi Karolina Górzna-Kustra.