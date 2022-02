Kradzież w restauracji w Pile. Dwie kobiety wykorzystały nieuwagę seniorki

Tego 77-letnia mieszkanka Piły się nie spodziewała. W czasach kiedy większość oszustw i kradzieży odbywa się za pośrednictwem telefonu i internetu, ona padła ofiarą przestępstwa w restauracji. Na szczęście, sprawcom kradzieży nie ujdzie to płazem.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Policjanci po zgłoszeniu kradzieży udali się do restauracji i ustalili, że stoją za nią dwie kobiety. Wykorzystały one nieuwagę 77-latki i zabrały torebkę, która leżała na krześle przy jednym ze stolików. W jej wnętrzu znajdowała się znaczna suma pieniędzy, karty bankomatowe, kluczyki do samochodu oraz dokumenty seniorki.

Nagrania z kamer monitoringu pozwoliły ustalić i zatrzymać jedną ze sprawczyń kradzieży.