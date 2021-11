Krzyż Wlkp. 67-letni "wujek" molestował seksualnie 12-letnią pasierbicę

Śledztwo w tej sprawie trwało od 1 czerwca. Wtedy to na komisariat policji w Krzyżu Wlkp. zgłosiła się matka 13-latki. Dziewczynka opowiedziała jej o dziwnych wiadomościach wysyłanych przez “wujka” jej przyjaciółki. Matka po ich przeczytaniu nabrała podejrzeń, że osoba, która je wysłała, może być pedofilem.

Policja przeszukała mieszkanie 67-letniego Mariana S. W telefonie i komputerze znaleźli obciążające go zdjęcia i korespondencję. Według ustaleń śledczych ofiarą pedofila była jego 12-letnia pasierbica, którą miał molestować i wykorzystywać seksualnie. Jej 13-letnia przyjaciółka była, na szczęście, niedoszłą ofiarą.

Akt oskarżenia przeciwko 67-latkowi trafił do sądu. Prokuratura zarzuca mu nakłaniania obu dziewczynek do poddania się i wykonania innym czynnościom seksualnym. To jednak nie wszystko.

Najpoważniejszy zarzut dotyczy doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego - mówi Magdalena Roman, prokurator rejonowy w Trzciance.