Ksiądz z Trzcianki zakażony koronawirusem? W Pile wszystkie testy ujemne!

- Pobrano 969 wymazów. Mamy już komplet wyników i wszystkie są ujemne. Bardzo nas to cieszy - mówi dyrektor PSSE w Pile Danuta Kmieciak.

W powiecie pilskim póki co tylko jedna osoba jest zakażona - jest to mieszkaniec Piły.

- Złożyłam doniesienie na Policję. To jest karygodne, żeby w ten sposób kłamać i narażać dobre imię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile - mówi dyrektor Danuta Kmieciak.

Pandemia jednak trwa i należy zachowywać ostrożność m.in. nosić maseczki ochronne w sklepach. Pilska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna do tego namawia, ale nie wlepia mandatów za ich brak. Ktoś jednak rozpowszechnia taką informację na terenie miasta.

W związku z tym, że sytuacja epidemiologiczna w naszym mieście utrzymuje się na bezpiecznym poziomie władze miasta zdecydowały o zniesieniu kolejnych obostrzeń. Związane są one głównie z kulturą, sportem i rekreacją. W sobotę 27 czerwca zostaną udostępnione mieszkańcom place zabaw i siłownie zewnętrzne. Dwa dni później natomiast zacznie funkcjonować hala MOSiR oraz boiska szkolne dla grup zorganizowanych - szkółki piłkarskie proszone są o kontakt z dyrektorami w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów.

1 lipca zostanie otwarty Aquapark, a 3 lipca przywrócone zostanie funkcjonowanie Sali Widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury. W związku z tym powrócą spektakle i filmy, które zostały odwołane z powodu wybuchu pandemii. Otwarty został także InwestPark, a co za tym idzie sala miejska.

Niestety niepokojące doniesienia dochodzą z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, a dokładnie z Trzcianki. Tam podejrzewa się zakażenie koronawirusem u jednego z księży.

- Czekamy na wynik badania - powinien być wieczorem. Osoba ta jest mocno objawowa - w środę 24 czerwca powiedziała nam dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, Beata Kościelska.

Tutejszy sanepid sporządził już wstępną listę osób, z którymi osoba duchowna miała kontakt. W tym przypadku nie jest to jednak prosta sprawa.

- Osoby z otoczenia duchownego do czasu otrzymania wyniku z laboratorium profilaktycznie poprosiliśmy o zachowanie kwarantanny. Z tego co wiem, to kościół był dzisiaj zamknięty - dodaje dyrektor Beata Kościelska.