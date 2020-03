Książka na telefon? Tak też można w jednej z pilskich księgarni!

Ile można sprzątać, przeglądać strony internetowe czy leżeć na kanapie przed telewizorem? No właśnie - wcale nie tak długo, jak mogłoby się nam wydawać. Warto więc może do tego dołożyć jakieś ćwiczenia ruchowe lub wziąć do ręki książkę. Zwłaszcza, jeśli ktoś dawno tego nie robił.

Trwa epidemia koronawirusa, a co się z tym wiąże - obowiązkowa kwarantanna. Najlepiej wcale nie wychodzić z domu - tak brzmią rządowe zalecenia. Co jednak robić w czterech ścianach, aby nie zwariować?

Księgarnia przy ul. 14 lutego w Pile jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 12 do 16, a w soboty w godz. od 11 do 13. Co ważne i ciekawe książkę można zamówić też tak jak pizzę - przez telefon! Właściwy numer to: 67 215 63 53.

- Telefoniczne zamówienia odbieramy całodobowo. Każdy czytelnik dostaje to, czego potrzebuje w możliwie jak najkrótszym czasie - w piątek opowiadał nam Jan Lus, a w między czasie odbierał telefon w księgarni.

Usługa na telefon działa od poniedziałku i cieszy się coraz większą popularnością. Jest to proste i wygodne, nie zajmuje wiele czasu.

Czy dzięki temu może zwiększyć się czytelnictwo?

- Ci co chcą sięgać po książkę to po nią sięgają, nie mają żadnych hamulców - wprost mówi doświadczony księgarz. Odnosi się też do e-booków, które jego zdaniem są bardzo przydatnym narzędziem i doskonale mogą sprawdzać się na przykład w czasie podróży, gdzie bagaż potrzebnych rzeczy jest ograniczony.