Kultura w czasach koronawirusa. W Pile powstanie kino samochodowe

Rolę srebrnego ekranu będzie pełnił telebim, na którym pilanie oglądali mecze Euro 2012. Ne wiadomo jeszcze czy dźwięk będzie przekazywany także za pomocą fal radiowych, tak by można było go słuchać w samochodowym radiu.

- To będzie dobre kino w najlepszym tego słowa filmowym znaczeniu - mówi Stanisław Dąbek, dyrektor RCK.

Od frekwencji będzie zależało również jak często będą wyświetlane filmy. Na razie w planach są dwa tytuły na weekend. Ceny biletów mają być atrakcyjne (niższe niż w zwykłym kinie). Będzie możliwość przedsprzedaży, żeby mieć pewność, że na płycie lotniska nie zabraknie miejsca dla naszego samochodu. Maksymalna liczba widzów w samochodzie to dwie osoby. Trudno zresztą byłoby oglądać film z tylnego siedzenia.

Kino to nie wszystko. Miasto planuje również retransmisje spektakli, koncertów i wydarzeń sportowych.

- A to wszystko po to, żebyśmy nie zapomnieli jak to jest być w kinie, na spektaklu, na koncercie - mówi prezydent Piotr Głowski.