To kierowca ciężarówki, który przejeżdżał przez Kuźnicę, zaalarmował pierwszy patrol policji,, który spotkał. Był to patrol prewencji z KPP w Czarnkowie. Pojechali do Kuźnicy, gdzie znaleźli leżącego na chodniku mocno wyziębionego mężczyznę.

Był przytomny, ale nie reagował na żadne bodźce. Czuć było od niego alkohol i mocno się ślinił. Policjanci ułożyli go w pozycji bezpiecznej i monitorowali funkcje życiowe aż do przyjazdu karetki.