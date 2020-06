Kuźnik według Pawła Smolińskiego. Kim jest autor "Piły w obiektywie"? [ZDJĘCIA]

To prawie nigdy nie są przypadkowe odkrycia. W jaki sposób zaplanować piękno? Jedne miejsca typuje “z ziemi’. Inne dzięki pomocy Google Earth. Jeszcze innym pozwala się po prostu zaskoczyć tak jak to było z tymi polami rzepaku w okolicy Róży Wielkiej, które zdarzyły się po drodze. Już nie umiał ich zostawić. Przejechać obojętnie.

Kilkaset gramów elektroniki najwyraźniej obudziło coś, co było uśpione. Obrazy. Sztukę patrzenia na świat podszytą ciekawością i potrzebą piękna. Tego stworzonego przez naturę i tego, które wyszło spod ręki człowieka. To nie banał, że świadomość w jak pięknym kawałku świata żyjemy pomaga pięknie żyć.

Za każdym jego udanym zdjęciem dziś stoją setki nieudanych zdjęć wcześniej i setki godzin spędzonych na czytaniu o fotografii i oglądaniu filmików o tym jak to robią inni. Sam nie wie kiedy fascynacja stała się pasją, a pasja przygodą.

- Już wcześniej lubiłem spacery czy wypady rowerem, ale fotografia wyciągnęła mnie dalej. Daje impuls, żeby wyjść z domu - mówi Paweł Smoliński. - Wiele z tych miejsc nigdy bym dla siebie nie odkrył, gdyby nie dron. Tak było na przykład z Gwdą. Wiedziałem, że z Piły płynie dalej do Ujścia, ale to, że po drodze tworzy tak niezwykłe meandry zobaczyłem dopiero z lotu ptaka. To też jest powód dla którego chętnie dzielę się swoimi zdjęciami, bo mało kto miał szczęście patrzeć na nią z tej perspektywy. W ten sposób chcę też promować piękno, które mamy pod nosem. I kiedy ludzie zaczynają się dopytywać o miejsc, w których zrobiono to czy inne zdjęcie myślę że to działa.

Ma listę miejsc, w których był, do których chce wrócić i w których dopiero będzie. Zwykła kartka papieru. Coraz bardziej zapisana, bo wciąż dopisuje nowe miejsca, a inne skreśla. Zwykła kartka papieru. Ze świata i dla świata.