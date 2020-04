Kwarantanna nie ułatwia życia uczniom. Jak sobie radzą w tych trudnych czasach?

Beata Kowal to mama dziesięciolatki, która chodzi do czwartej klasy i sześciolatka, który uczy się w przedszkolnej zerówce. Oto, co ma do powiedzenia: - Moje dzieci nie są w stanie poradzić sobie same z nauką i zadaniami domowymi, ponieważ są jeszcze niesamodzielne. Trzeba je stale pilnować, ponieważ rozpraszaczy w domu jest dużo więcej niż w szkole. To trochę jak zdalna praca rodziców – trudno się na niej skoncentrować. Każdy nauczyciel serwuje swoje zadania i dobrze, że tak się dzieje. Niestety, są one zapisywane w różnych formatach, wymagają różnych sposobów logowania. Sam zeszyt i ćwiczenia tu nie wystarczą. Więcej: potrzebny jest komputer z drukarką i najlepiej ze skanerem. Nie każdego przecież na to stać. A co jeśli rodzice mają dwoje lub więcej dzieci w wieku szkolnym i tylko jeden komputer, którego potrzebuje też pracujący w domu dorosły? Kolejka do sprzętu robi się wtedy bardzo długa.

Na przykładzie córki mogę powiedzieć, że czwartoklasiści znają się na grach komputerowych, ale niekoniecznie na obsłudze programów umożliwiających wysłanie nauczycielom zadań domowych. Tu bez pomocy dorosłego dziecko sobie nie poradzi. Te problemy mogą je tylko zniechęcić. Oczywiście, nie jest to wina nauczycieli, chociaż na pewno dzieciom byłoby łatwiej, gdyby widziały nauczyciela po drugiej stronie ekranu i były przez niego prowadzone. Zdaję sobie jednak sprawę, że możliwości techniczne są ograniczone. Tym bardziej, że zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym z dnia na dzień. Co do ocen – nauczyciele próbują ratować rok szkolny i program, chcą wesprzeć uczniów, ale musimy zdawać sobie sprawę, że każda ocena jest w dużej mierze uzależniona od pomocy rodziców.

Inaczej przedstawia się sprawa w przypadku przedszkolaków. Tu wymogi są znacznie skromniejsze i nie trzeba niczego zaliczać na ocenę. Bardziej chodzi o podtrzymywanie więzi dziecka z przedszkolem. Dobrze, że nauczyciele przesyłają zadania, które przypominają dzieciom, jak wygląda przedszkolne życie.