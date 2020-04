Kwarantanna w Pile: "patriota" z Hamburga i wyjście na papierosa za 1500 złotych. Posypały się mandaty za złamanie zakazów

Łącznie pilska policja interweniowała w ten weekend blisko 170 razy. Często wystarczyło pouczenie. W 17 przypadkach policjanci wystawili mandaty, w ośmiu - po odmowie przyjęcia mandatu - skierowali do sądu wnioski o ukaranie. Wśród ukaranych mandatami była trójka pilan, którzy postanowili się spotkać na papierosie. Każdego z nich kosztowało to 500 złotych.

Tych dwóch rzeczy - rozsądku i odpowiedzialności, zabrakło jednak 52-letniemu mieszkańcowi Hamburga, który po wielu latach spędzonych w Niemczech postanowił w środku epidemii wrócić do kraju. Kompletnie pijany tłumaczył inspektor z pilskiego Sanepidu, że zrobił to z pobudek ...patriotycznych. Sęk w tym, że "patriota" z Hamburga nie powinien w ogóle znaleźć się w Pile. Przekraczając granicę jako miejsce odbywania kwarantanny podał adres w powiecie gnieźnieńskim.

Jak znalazł się w Pile? Najwyraźniej ktoś uznał, że jest zbyt pijany, aby jechać dalej albo też dla towarzysza jego podróży celem była Piła, a nie Gniezno. 52-latek w wyjątkowo chamski sposób zażądał, by go odstawić w miejsce zbiorowej kwarantanny. Do ośrodka w Kaliszu przewiózł go ostatecznie specjalnie wydzielony patrol z wydziału konwojowego KWP w Poznaniu.