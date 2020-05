Kwiecień był ciepły, choć nie odbiegał od normy. Zobaczcie ciekawe zestawienia

Oto najcieplejsze lata pod względem średniej rocznej temperatury w Pile (pomiary dotyczą lat 1971-2019):

1. 2019 r.: 10,4 st. Celsjusza

2. 2018 r.: 10,0 st. Celsjusza

3, 2014 i 2015 r.: po 9,7 st. Celsjusza

A tak wygląda zestawienie najzimniejszych sezonów:

1. 1987 r.: 6,3 st. Celsjusza

2. 1980 i 1996 r.: 6,5 st. Celsjusza

3. 1985 r.: 6,7 st. Celsjusza

I jeszcze interesujące porównanie najzimniejszych i najgorętszych miesięcy w okresie pomiarowym:

styczeń - najzimniejszy: 1987 r. (-10,2 st. C) / najcieplejszy: 2007 r. (4,0 st. C)

luty - najzimniejszy: 1986 r. (-8,7 st. C) / najcieplejszy: 1990 r. (4,9 st. C)

marzec - najzimniejszy: 1987 r. (-2,5 st. C) / najcieplejszy: 1990 r. (6,4 st. C)

kwiecień - najzimniejszy: 1977 r. (4,9 st. C) / najcieplejszy: 2018 r. (12,1 st. C)

maj - najzimniejszy: 1991 r. (9,5 st. C) / najcieplejszy: 2018 r. (17,4 st. C)

czerwiec - najzimniejszy: 1991 r. (14,0 st. C) / najcieplejszy: 2019 r. (22,2 st. C)

lipiec - najzimniejszy: 1979 r. (14,5 st. C) / najcieplejszy: 2006 r. (23,2 st. C)

sierpień - najzimniejszy: 1987 r. (14,6 st. C) / najcieplejszy: 2015 r. (22,1 st. C)

wrzesień - najzimniejszy: 1986 r. (10,5 st. C) / najcieplejszy: 1999 r. (16,4 st. C)

październik - najzimniejszy: 2003 r. (4,8 st. C) / najcieplejszy: 2000 r. (11,7 st. C)

listopad - najzimniejszy: 1993 r. (-0,9 st. C) / najcieplejszy: 2006 r. (6,2 st. C)

grudzień - najzimniejszy: 2010 r. (-5,8 st. C) / najcieplejszy: 2015 r. (5,1 st. C)