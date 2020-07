Lato w ogrodzie. O co zadbać, aby wypoczynek był udany?

Letni wypoczynek w ogrodzie Z pewnością należą do nich meble ogrodowe, które z łatwością można dopasować do swoich potrzeb. Nie zapominajmy również o przyjemnościach, czyli pysznym jedzeniu prosto z grilla, które będzie smakować jeszcze lepiej we własnym ogródku. dlatego sprawdźmy, w co można wyposażyć ogród.

Meble ogrodowe są już właściwie obowiązkowym elementem wystroju każdego ogródka. Wyposażone w miękkie poduszki z pewnością umilą popołudnie z książką czy grami planszowymi na świeżym powietrzu. Odpowiedni stół ogrodowy, będzie łatwy w czyszczeniu i odporny na czynniki atmosferyczne takie jak opady deszczu, wysoka temperatura i promienie słoneczne. Do zestawu warto dobrać wygodny hamak czy leżak, który sprawdzi się podczas krótkiej drzemki. Przygotowując się do majówki, nie zapominajmy także o dobrym jedzeniu pod chmurką. Potrawy z grilla będą świetnym urozmaiceniem wiosennych posiłków, a sezon grillowy warto rozpocząć podczas majówki we własnym ogrodzie. Odpoczynek w ogrodzie to świetny pomysł na dotlenienie organizmu oraz złapanie trochę witaminy D w postaci promieni słonecznych. Do pełni szczęścia brakuje tylko odpowiedniego siedziska w postaci leżaka czy hamaka ogrodowego. Jeśli jesteśmy fanami tradycyjnego wyposażenia, to dobrym pomysłem będą wygodne krzesła ogrodowe, które zapewnią stabilność i wysokość dopasowaną do stołu w ogrodzie.

Możemy wybrać meble ogrodowe:

* drewniane,

* plastikowe

* z tworzywa. Czytanie książek, gazet, rozwiązywanie łamigłówek czy drzemka będą jeszcze przyjemniejsze za sprawą dopasowanego siedziska do naszych potrzeb. Jednak nie zapominajmy o aspekcie wystroju zewnętrznej części domu. Leżak, hamak i krzesła ogrodowe możemy dobrać pod względem kolorystycznym, aby pasowały do całości aranżacji ogródka. Przy wyborze mebli do ogrodu trzeba również pamiętać o ochronie przed nadmiernymi promieniami słonecznymi oraz ewentualnym deszczem. Najlepszym rozwiązaniem może okazać się zwykły parasol ogrodowy, ponieważ łatwo można zmienić jego miejsce. Parasol ogrodowy może być wykonany z drewna lub tworzywa sztucznego. Materiał, z którego jest wykonany parasol ogrodowy, powinien być wodoodporny, a wybór odpowiedniego koloru zależy już tylko od nas. Parasol ogrodowy może mieć też różną wielkość, która warto dopasować do miejsca, w którym będzie się on znajdował.

Kiedy meble ogrodowe mamy już dopasowane to warto przejść do kolejnego punktu wyposażenia ogrodu. Grill kojarzy nam się z ciepłymi dniami, odpoczynkiem i oczywiście pysznym jedzeniem. Dania z grilla potrafią być także zdrowe, jeśli odpowiednio je przygotujemy. Zatem jaki rodzaj grilla możemy wybrać? Grill węglowy: do wyboru mamy różne modele, które charakteryzują się dużym rusztem, dodatkowymi blatami czy możliwością przemieszczania się za pomocą przymocowanych kółek. Jego podstawowe wyposażenie to węgiel do grilla. Grill gazowy: dostępny w wielu rozmiarach, z dodatkowym blatem oraz praktycznymi kółkami. Jest łatwy w czyszczeniu, a potrawy z grilla gazowego są szybko przygotowywane. Grill elektryczny: są to kompaktowe modele, które sprawdzą się również na tarasie, balkonie oraz w domu. Potrzebne jest to nich gniazdko elektryczne. Które dania powinniśmy przygotować? Tradycyjnie będzie to kiełbasa, karkówka czy kaszanka. Warto pójść krok dalej. Letnie menu sprzyja ograniczaniu mięsa, którego nasz organizm nie potrzebuje aż tak dużo. Można np. wybrać wegetariańskie burgery, ale na grilla świetnie sprawdzają się również warzywa. Warzywa idealne na grilla to: cukinia, papryka, cebula, czy bakłażan. Jest to doskonała kolorowa podstawa do zrobienia warzywnych i lekkich szaszłyków, ale po skropieniu oliwą można je położyć samodzielnie na ruszcie.

Czy owoce nadają się na grilla? Oczywiście, że tak! Można przygotowywać je z wieloma dodatkami, na przykład cynamonem czy czekoladą. Owoce, które świetnie sprawdzą się na grilla to: jabłka, gruszki, banany, morele, brzoskwinie, ananas, rabarbar, nektarynki, a nawet truskawki. Grillowane owoce to doskonały pomysł na deser, który będzie zdrowszy od tradycyjnych słodyczy. Meble ogrodowe wybrane, grill przygotowany - może teraz odrobina aktywności fizycznej w ogrodzie? Bardzo dużą popularnością cieszy się trampolina ogrodowa, która łączy w sobie zabawę i ruch. Można nauczyć się na niej wielu sztuczek akrobatycznych oraz rozruszać i rozciągnąć mięśnie. Trampolina dla dzieci będzie zazwyczaj mniejsza i bardziej dopasowana do potrzeb najmłodszych. Jest to bardzo dobry sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu, również podczas majówki.

Jak jeszcze wykorzystać wolny czas w ogrodzie? Odświeżenie zakurzonych rakiet do badmintona będzie dobrym pomysłem. Gra zespołowa jest świetną formą aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. A może znajdziemy w domu zapomnianą piłkę do siatkówki lub piłki nożnej? Razem z domownikami stwórzmy drużyny i rozegrajmy turniej o nagrodę specjalną.

Ciekawą możliwością przy posiadaniu ogródka jest wydzielenie jego części pod uprawę roślin. Warto stworzyć plan, w którym określimy jakie rośliny chcemy posadzić lub wysiać, jaka ziemia jest nam potrzebna oraz jakich narzędzi i konstrukcji potrzebujemy. Możemy dobrać odpowiednie donice ogrodowe na kwiaty i skrzynki na zioła. Aby nasze meble ogrodowe prezentowały się jak najlepiej, trzeba zadbać o wygląd ogrodu. Pomoże nam w tym kosiarka: spalinowa lub elektryczna. Kosiarka spalinowa jest bardzo popularna ze względu na wygodę używania. Będzie odpowiednia do większości rodzajów trawników, jednak pamiętajmy o zapasie paliwa i okresowym przeglądzie. Kosiarka elektryczna pracuje ciszej i doskonale sprawdzi się na mniejszej i równej powierzchni. Warto wyposażyć się w taki sprzęt ogrodowy, aby utrzymać piękny i zadbany ogród.

