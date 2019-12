Lech Poznań kończy najgorszy rok od 13 lat. Na 111 możliwych punktów Kolejorz w 2019 zdobył tylko 50!

Jak wyliczył portal KKSLech.com, mijający rok jest najgorszy od 13 lat, czyli od momentu, kiedy w 2006 roku władze przy Bułgarskiej przejęła rodzina Rutkowskich. W 2019 roku Kolejorz w 37 meczach zdobył tylko 50 punktów na 111 możliwych (45 proc. zdobytych "oczek"). Bilans w tych 37 grach to 13 zwycięstw, 11 remisów i 13 porażek.

13 wygranych to także najgorszy bilans w historii Lecha pod rządami Jacka Rutkowskiego (wcześniej najgorszy był pod tym względem 2009 rok - 14 wygranych, ale było mniej meczów przed reformą ligi). Jedynym pozytywem jest korzystny bilans bramkowy (50 strzelonych do 45 straconych).

Przez 13 lat Kolejorz w klasyfikacji rocznej nigdy nie wypadł poza 5. miejsce (to miejsca zajmował w 2011 i 2016 r.). Trzeba także zaznaczyć, że Lech nigdy w ciągu tych 13 lat nie stracił tylu bramek, co w 2019 roku. Lechici "przebili" swój wynik z 2018 roku, kiedy defensywa Kolejorza straciła 41 goli w 36 meczach (teraz 45 w 37). Jeśli chodzi o porażki, to niebiesko-biali wyrównali swój zeszłoroczny wynik (13 porażek), a więcej przegranych mieli tylko w 2016 roku (14). Kibice Lecha także nie mieli zbyt wielu momentów radości, bo lechici wygrali tylko 13 z 37 meczów. Gorzej było tylko w 2006 roku (9 zwycięstw w 28 meczach). Od tamtego czasu dotychczasowy najgorszy wynik to było 14 zwycięstw w 30 meczach w 2009 roku.