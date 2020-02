LEGO - kto nie lubi ich składać? Dzieci z Wielenia lubią [ZDJĘCIA]

Za kilka dni poznamy powiatowych zwycięzców!

Jeszcze do 12 lutego możecie głosować na swoich faworytów do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”. Wśród zgłoszonych do akcji osób są m.in. politycy, działacze społeczni, biznesmeni, a także osoby z życia kultury. Najlepsi awansują do etapu wojewódzkiego