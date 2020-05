Lekarka rodzinna spod Piły zakażona koronawirusem. Kilkanaście rodzin objętych kwarantanną

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, lekarka wykonała najpierw test na obecność przeciwciał koronawirusa, którego pozytywny wynik świadczy o przebytej chorobie albo o "świeżym" zakażeniu. Dlatego właśnie po szybkim teście serologicznym przeprowadza się test genetyczny na obecność koronawirusa COVID-19. W przypadku 65-letniej kobiety wynik testu genetycznego również był pozytywny. Wynik przyszedł w środę, 6 maja.

Kobieta z całą rodziną została objęta kwarantanną. Przymusowej izolacji zostali również poddani pacjenci, którzy mieli z nią kontakt w ostatnich dniach. Lekarka nie wiedząc, że jest zakażona, przyjmowała jeszcze we wtorek, 5 maja. Kwarantanną zostali objęci nie tylko pacjenci, ale także ich rodziny; łącznie kilkadziesiąt osób.

W pierwszej kolejności karetka "wymazowa" przyjedzie do pacjentów, którzy mieli kontakt z lekarką w ubiegłym tygodniu. Żeby wynik testu był wiarygodny wymaz pobiera się najczęściej po 7-10 dniach od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną. To oznacza, że do pacjentów, których zakażona lekarka przyjęła w tym tygodniu, karetka przyjedzie najwcześniej na początku przyszłego tygodnia. Kolejne dwa, trzy dni będą oczekiwali na wyniki testów.