Lekka atletyka. Czołowe zawodniczki pod okiem trenera Romana Marciniaka przygotowują się do sezonu

Sprinterka Klaudia Adamek po powrocie z Igrzysk Olimpijskich w Tokio postanowiła zatrudnić się w wojsku. Obecnie jest po odbyciu szkolenia unitarnego we Wrocławiu i zdaje następne egzaminy kwalifikujące do programu Wojskowego Centralnego Szkolenia Wojskowego, który ma na celu przygotowanie do startów w krajowych i międzynarodowych imprezach zawodników najwyższej klasy. Pozwoli to naszej lekkoatletce kontynuować dalszą karierę sportową i zapewni lepsze przygotowanie do zawodów.

Jej klubowa koleżanka Susana Lachele, która reprezentuje w zawodach także Państwową Uczelnię Stanisława Staszica (jest na III roku fizjoterapii), po kontuzji powraca już do swojej dawnej formy. Przypomnijmy, że jest ona brązową medalistką Mistrzostw Europy w sztafecie 4 x 400 w kategorii U20. Nasze zawodniczki, po krótkim pobycie w COS-OPO w Wałczu, obecnie przebywają na zgrupowaniu w Spale. Wkrótce do nich dołączy także Justyna Franieczek, nasza paraolimpijka z Tokio.