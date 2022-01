Lekka atletyka. Nasi zawodnicy na obozach przygotowują się do tegorocznego sezonu

Tradycyjnie już lekkoatleci pilskiej Gwdy okres zimowych ferii wykorzystali bardzo pracowicie, uczestnicząc w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do sezonu 2022. Jeden z czołowych biegaczy młodego pokolenia w Polsce, Mikołaj Czechowicz, uczestniczył w klimatycznym obozie kadry narodowej PZLA w Monte Gordo w Portugalii. Była to atrakcyjna sportowa przygoda. Mógł bowiem trenować w ciepłym klimacie w towarzystwie polskich olimpijczyków z różnych bloków konkurencji. Nasz zawodnik w nowym sezonie sportowym 2022 będzie kolejny jeszcze rok juniorem i ma uzasadnione aspiracje do startu w Mistrzostwach Świata Juniorów, które odbędą się w Cali w Kolumbii.

W tym samym czasie podstawowa, 40-osobowa grupa lekkoatletów Gwdy bardzo pracowicie trenowała już tradycyjnie od 26 lat w Borowicach, położonych malowniczo w Karkonoskim Parku Narodowym pomiędzy Karpaczem a Szklarską Porębą. Dopisała wspaniała zimowa i śnieżna pogoda. Sprzyjała ona wykonywaniu solidnej pracy treningowej, jak również w ramach tego treningu poznawaniu walorów pięknych gór Karkonoszy.

Niebawem, bo już 29 stycznia część zawodników biorących udział w zgrupowaniu weźmie udział w Ogólnopolskim Mityngu na Hali w Toruniu.