Lekka atletyka. Pilskie zawodniczki otarły się o finały Halowych Mistrzostw Polski

W Toruniu odbyły się 64. Halowe Mistrzostwa Polski, w których startowały zawodniczki pilskiej Gwardii: Susane Lachele i Klaudia Adamek. Pierwsza z nich wystąpiła w biegu na 400 m i z najlepszym w tym roku wynikiem 55,13 zajęła siódme miejsce. Do sześcioosobowego finału zabrakło jej 0,02 sekundy. W prowadzonej osobno klasyfikacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski U23 nasza zawodniczka uplasowała się na czwartym miejscu.

Nie udał się start w Halowych Mistrzostwach Polski Klaudii Adamek. Bardzo chciała ona pokazać się z jak najlepszej strony i w swoim biegu eliminacyjnym na starcie po komendzie „gotów” nie potrafiła przyjąć pozycji nieruchomej, za co otrzymała żółtą kartkę (YC). W drugim podejściu do startu, bojąc się dyskwalifikacji została w blokach (czas reakcji 0,2150) i z niezłym rezultatem 7,52 zajęła w swojej serii czwarte miejsce. Ogólnie dało to jej jedenastą lokatę. Do finału, podobnie jak Susanie Lachele, zabrakło jej 0,02 sekundy.

W zawodach tych wystartowała Agata Trzaskalska z PLKS Gwda Piła, czołowa siedmioboistka kraju w kategorii młodzieżowej. Wybór padł na jej koronną konkurencję tj. bieg na 60 m ppł. W gronie czołowych polskich seniorek z Klaudią Siciarz i Karoliną Kołeczek na czele, z rezultatem 9,35 zajęła dziesiątą lokatę.