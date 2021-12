Lekka atletyka. Przełajowe Mistrzostwa Polski były ostatnim tegorocznym etapem startów naszych zawodników

Aktualny lider pilskich biegaczy, członek kadry narodowej Mikołaj Czechowicz z Gwdy Piła, dobrze zaprezentował się w Tomaszowie Lubelskim w biegu na 3000 m w kategorii juniorów U20. Przez większość dystansu biegł w ścisłej czołówce, ostatecznie zajął wysokie szóste miejsce, zdobywając tym samym dla klubu kolejne 8 pkt. do ogólnopolskiego współzawodnictwa sportu młodzieżowego. Łącznie lekkoatleci Gwdy w zakończonym już sezonie sportowym 2021 zdobyli w tym współzawodnictwie 96 pkt. Jak dotychczas jest to największa wartość w regionie.

Podczas Mistrzostw Polski Juniorów w biegach przełajowych udanie zaprezentowały się zawodniczki Gwardii Piła. W biegu juniorek na 2000 m bardzo wysokie dziewiąte miejsce zajęła Justyna Kurasz, a siedemnasta w tym biegu była Karolina Klimczak. Podopieczne trenera Jarosława Chwałka dorzuciły kolejne 7 pkt. do tegorocznego dorobku klubu.

Równolegle z imprezą przełajową w Tomaszowie Lubelskim, w Spale odbyła się Krajowa Konferencja Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podsumowująca m.in. efekty szkolenia młodych lekkoatletów w ramach ogólnopolskiego programu Lekkoatletyka dla Każdego (LDK). Obok szkolenia realizowanego w trakcie trzech dni była też okazja do wręczenia przez kierownictwo PZLA czołowym szkoleniowcom specjalnych wyróżnień. W gronie uhonorowanych był szkoleniowiec PLKS Gwda Piła dr Ignacy Krzewiński.

Wcześniej w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Halowa Olimpiada LDK, na której podopieczna trenera Jarosława Chwałka z Gwardii Piła, Weronika Bodgańska w kategorii wiekowej U 12 wywalczyła zloty medal w biegu na 300 m z wynikiem 44,77 .

Mimo zakończonego sezonu sprinterki i wieloboiści już podjęli treningi, biorąc udział w zgrupowaniach kadry lub klubowych. Gwardzistki Klaudia Adamek i Susane Lachele przebywały z trenerem Roman Marciniakiem na zgrupowaniu w Karpaczu. Z kolei Julia Witkowska i Olga Kuczmyło udadzą się z trenerem Jarosławem Chwałkiem na zgrupowanie zaplecza kadry narodowej w Szklarskiej Porębie i będą przygotowywać się do startów halowych w sezonie 2022.