Lekka atletyka. Susane Lachele z Gwardii Piła nie narzeka na warunki do treningu. Zobaczcie zdjęcia

Susane Lachele, sprinterka Gwardii Piła, ma niezłe warunki do prowadzenia treningów w warunkach domowych. Podopieczna trenera Romana Marciniaka może wykonywać wiele ćwiczeń.

- Mieszkam na wsi, więc mam możliwość biegania i treningów w pobliżu domu – zdradza Susane Lachele. - Ćwiczenia siłowe wykonuję w warunkach domowych. Przede wszystkim jednak podtrzymuję wytrzymałość. Trener Roman Marciniak zapewnił mi sprzęt, więc nie ma problemu z realizacją treningu zastępczego. Mam płotki, mogę wykonywać ćwiczenia siłowe czy skocznościowe, a także doskonalić technikę. W domu dochodzi stabilizacja i stretching, czyli to na co zwykle nie ma się czasu. Teraz można więc nadrobić zaległości. Trenuję codziennie, ale staram się urozmaicać ćwiczenia, żeby ciągle nie robić tego samego. Myślę, że w tych warunkach radzę sobie nie najgorzej. Najważniejsze są chęci.

