Lekka atletyka. To był udany sezon zawodników pilskiej Gwdy

W całym sezonie 2021 lekkoatleci PLKS Gwda Piła zdobyli łącznie 96 pkt. do ogólnopolskiego współzawodnictwa sportu młodzieżowego, zajmując tym samym ex aequo pierwszą lokatę wśród klubów powiatu pilskiego w odniesieniu do wszystkich dyscyplin sportu. W imprezach mistrzowskich szczebla ogólnopolskiego i wojewódzkiego wywalczyli 74 medale, w tym 29 złotych, 24 srebrnych i 21 brązowych. Zdobyli trzy klasy pierwsze (Agata Trzaskalska w 7-boju, Rozalia Gapska na 10000 m i Mikołaj Czechowicz w biegu na 2000 prz.). Ponadto trzech zawodników wypełniło normę na II klasę sportową, sześciu na III klasę, piętnastu na IV kl. oraz siedmiu najmłodszych na V kl. Łącznie 34 zawodników zdobyło klasy sportowe Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Dużym zespołowym sukcesem było wywalczenie drugiego miejsca (na 40 sklasyfikowanych klubów) w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Przełajach w Luboniu. Miłą niespodziankę sprawił Oliwier Kamiński, który wywalczył brązowy medal w biegu na 600 m podczas Mistrzostw Polski Młodzików (U16), rozgrywanych w ramach Małego Memoriału im. Janusza Kusocińskiego w Karpaczu.