Lekka atletyka. Udane występy zawodników Gwdy Piła w halowym mitingu w Toruniu

Zawodnicy Gwdy Piła wzięli udział w Ogólnopolskim Mityngu Lekkoatletycznym, który odbył się w reprezentacyjnej, polskiej hali sportowej dostosowanej do lekkoatletyki na wysokim europejskim i światowym poziomie w Toruniu. Po odbytym klubowym obozie w Borowicach i Mikołaja Czechowicza w Portugalii, była okazja do pierwszego kontrolnego startu. Dla większości był on udany.

Największe wrażenie zrobił Mikołaj Czechowicz, który jako potencjalny kandydat do startu na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kolumbii na 3000 m prz. świetnie pobiegł na 800 m, uzyskując aktualnie drugi wynik w Polsce w hali w kategorii juniora - 1:55,43. Swój rekord życiowy w biegu na 60 ppł – 9,03, wyrównała czołowa polska siedmioboistka Agata Trzaskalska. Od udanego występu w chodzie na 3000 m, rozpoczęła swoje starty Danuta Peksa, uzyskując wynik 21:03,16.

To samo może powiedzieć ubiegłoroczny podwójny finalista OOM Piotr Barańczyk, który uzyskał w skoku w dal rezultat 5,99. Dobrze zaprezentowała się dwójka 300-metrowców w kategorii juniorów młodszych. Dawid Hajduk i Franciszek Szpakowicz uzyskali odpowiednio 38,63 i 39,63. Swoje duże możliwości potwierdziło troje szesnastolatków, tegorocznych już juniorów młodszych, biegaczy na średnich dystansach. Agata Łańska w biegu na 1000 m uzyskała rezultat 3:16,43, a Franciszek Pawłowski w biegu na 600 m - 1:31,79 i Dominik Dąbek również na 600 m -1:33,70. Dobrze wypadł również młodszy od nich, niespełna piętnastoletni Hubert Margowski, który w biegu na 1000 m uzyskał wynik 3:02,14.

Ponadto dobre wyniki uzyskali: Jan Gański - skok wzwyż – 165, Remigiusz Wachowiak - 600 m – 1:37,88, czternastoletni: Hanna Wilant – 300m - 50,50 i Paskal Hoffman - 600 m – 1:47,56. Przed lekkoatletami Gwdy kolejne wyzwanie, w dalekim Rzeszowie odbędą się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów (U20) i Juniorów Młodszych (U18).