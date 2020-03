Lekka atletyka. Zawodnicy Gwdy Piła trenują indywidualnie, mając kontakt telefoniczny z trenerem

Lekkoatleci Gwdy Piła, podobnie jak inni sportowcy, nie mają obecnie komfortowych warunków do przygotowań do letniego sezonu. Co dla nich jest obecnie najważniejsze?

- Nie można młodzieży prowokować do zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami – nie ukrywa Ignacy Krzewiński, trener Gwdy Piła. - Uświadamiamy im, że mają przebywać w pojedynkę, myć ręce, żyć higienicznie itd. To jest teraz najważniejsze.

Zawodnicy trenują indywidualnie, mając kontakt telefoniczny z trenerem.

- Dla części naszych zawodników rozpisałem plany, z zaleceniem, że mają trenować indywidualnie – zdradza Ignacy Krzewiński. - Codziennie do nich dzwonię. Mam określoną godzinę kontaktu telefonicznego. Jeśli nie mogą w tym czasie rozmawiać to później oddzwaniają. Niektórzy przysyłają filmiki. Ci, którzy uprawiają konkurencje techniczne, otrzymali niezbędny sprzęt. Np. wieloboistka Agata Trzaskalska otrzymała oszczep i kulę. Zawodnicy trenują z dala od jakichkolwiek skupisk ludzkich, często w lesie. Jeżeli będzie wiadomo kiedy zaczną się pierwsze zawody, to na bazie ogólnego przygotowania, będzie można opracować plan dalszych przygotowań.