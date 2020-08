Lekka atletyka. Zawodnicy Gwdy Piła wystartowali w zawodach w Wałczu i Włocławku

Impreza na obiekcie COS-u w Wałczu-Bukowinie była wzorowo zorganizowana przez miejscowych działaczy i trenerów. Liczna grupa zawodników Gwdy próbowała wykorzystać te sprzyjające warunki na uzyskanie dobrych wyników. Bardzo korzystnie zaprezentowało się dwóch juniorów młodszych Mikołaj Czechowicz i Norbert Śliwiński, którzy w biegu na 2000 prz poprawili swoje rekordy życiowe, uzyskując odpowiednia 6:27,79 i 6:48,03, tym samym kwalifikując się do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Łodzi. Inne ciekawsze wyniki zawodników Gwdy: Mikołaj Szarejko – 400m – 53,29, piętnastoletni Dawid Hajduk – 300 m – 39,04, Jan Poczewski - 800m – 1:59,90, Marta Klupś - 200 m – 29,17, Marcin Król – wzwyż – 175 cm, Mikołaj Macios - wzwyż - 170 cm, Piotr Barańczyk - 200m – 24,96, czternastoletnia Agata Łańska – 1000 m – 3:31,65, piętnastoletnia Natalia Szarejko - 300 m – 47,69.

Równolegle do imprezy w Wałczu, sześciu młodzików Gwdy w ramach reprezentacji Wielkopolski wzięło udział w finałach krajowych Nestle Cup programu Lekkoatletyka Dla Każdego, które odbyły się we Włocławku. Startowały reprezentacje wszystkich województw, były to nieoficjalne mistrzostwa kraju w kategorii U16 i U14. Nasi lekkoatleci wywalczyli dwa srebrne medale, a ich zdobywcami byli: Zuzanna Doroba w biegu na 600 m U16 z wynikiem 1:36,42 i Piotr Rozmiarek w skoku wzwyż U16 z rezultatem 179 cm. Piąty był Ignacy Adler w rzucie piłeczką palantową U14 - 50 m. Szóste miejsca zajęli Oliwier Kamiński w biegu na 300 m U16 – 38,91 i Beata Jankowska w rzucie piłeczką palantową U14 - 38 m. Dwunastą w biegu na 1000 prz U16 z wynikiem 3:47,71 była Kalina Wierzbowska. Zespół Wielkopolski z dorobkiem 364 pkt. zajął drugie miejsce. Zwyciężyła reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego (398 pkt.).