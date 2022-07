Lekkoatleci Gwdy Piła startowali na międzynarodowych i krajowych arenach

Mikołaj Czechowicz z Gwdy Piła został powołany do reprezentacji Polski U20 na pięciomecz międzypaństwowy Słowenia-Węgry-Czechy-Słowacja-Polska, który odbył się w słoweńskim Mariborze. Miał on trudne zadanie, ponieważ pobiegł na olimpijskim dystansie 3000 prz., a dotychczas startował tylko na dystansie dla juniorów - 2000 prz. Debiut wypadł znakomicie. W dziesięcioosobowej stawce zawodników zajął trzecie miejsce, z bardzo dobrym rezultatem 9:11,62. Tym samym przyczynił się do zdecydowanego zwycięstwa reprezentacji Polski w punktacji końcowej wielomeczu.

Ośmioosobowa ekipa lekkoatletów Gwdy wystartowała w Mistrzostwach Polski Juniorów U18 w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Bielsku Białej. W gronie 220 klubów z całej Polski, w punktacji klubowej z dorobkiem 21,67 pkt zajęła ona wysokie 41 miejsce, będąc trzecim zespołem z Wielkopolski za Stalą LA Ostrów wlkp. i UKS 12 Kalisz. Najwyższe, szóste miejsce wywalczyła sztafeta 4 x 400 m chłopców, biegnąca w składzie: Dawid Hajduk, Dominik Dąbek, Adam Bembnista i Oliwier Kamiński. Uzyskała ona znakomity rezultat 3:29,89.