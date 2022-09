Lekkoatleci Gwdy Piła udanie zaprezentowali się w Żerkowie w Memoriale im. Bernarda Kobielskiego

Lekkoatleci pilskiej Gwdy udanie startowali w kolejnej imprezie sportowej wliczanej do wojewódzkiego współzawodnictwa powiatów o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sezonie 2022, prowadzonego przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu. Były to tradycyjne zawody lekkoatletyczne pod nazwą Memoriał im. Bernarda Kobielskiego, które odbyły się na kameralnym tartanowym obiekcie w Żerkowie. Tegoroczne zmagania to już XXVII edycja tej imprezy, której jednym z celów jest wyłonienie najlepszych zawodników do dalszego szkolenia.

Zawody przeznaczone były dla najmłodszych lekkoatletów 14-latków i młodszych. Były one też traktowane jako Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS. Zawodnicy Gwdy wielokrotnie stawali na podium. Łącznie wywalczyli 10 medali. Najbardziej wartościowe wyniki uzyskali zwycięzcy swoich konkurencji, bijący przy tym swoje rekordy życiowe. Byli to: Wiktoria Wójcik w rzucie oszczepem (29,41), Paskal Hoffman w biegu na 600 m (1:34,16) i zaledwie 12-letni Mateusz Potecki w rzucie oszczepem (38,18).

Pozostałe medale zdobyli: złoty - Tomasz Mętlak – w dal- 5,16, srebrne - Cyprian Sikorski – 600 m - 1:37,02, Jakub Lenkiewicz – 300 m - 43,37, Adam Warzewski – oszczep - 31,80, Patrycja Król – 80 ppł - 14,05, Gabriel Dobber – wzwyż - 150, brązowy - Jacek Deresz – oszczep - 28,28.