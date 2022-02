Leśnicy liczą straty. Nadia zrobiła spustoszenie w lasach

Coraz więcej informacji napływa z nadleśnictw RDLP w Pile o szkodach wyrządzonych przez Huragan Nadia. Wiejący wiatr był wyjątkowo silny, łamał gałęzie, wierzchołki drzew, pnie na różnych wysokościach oraz pochylał całe drzewa, uszkadzając ich system korzeniowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że największe uszkodzenia zanotowano w nadleśnictwach: Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Płytnica, Tuczno, Wałcz i Okonek.

- Leśnicy i pracownicy ZUL-i już zaczęli wielkie sprzątanie po Nadii. W pierwszej kolejności udrażniają drogi leśne. To priorytet. Wiele osad nie ma prądu i dostępu do internetu. Później przyjdzie czas na szacowanie szkód i ciężką pracę przy usuwaniu wiatrowałów (drzewa wyrwane z korzeniami) oraz wiatrołomów (złamane drzewa na różnej wysokości). To praca wyjątkowo niebezpieczna. Leśnicy muszą się spieszyć, aby nie dopuścić do rozwoju szkodników wtórych i grzybów - mówi Maria Bajsarowicz, rzecznik prasowy RDLP w Pile.