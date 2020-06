LGBT odpowiada Andrzejowi Dudzie w Pile. Zobaczcie zdjęcia z manifestacji!

- To jest gra, która zawsze może prowadzić do tego, że pewnego dnia ktoś powie do ciebie, do mnie, pokaże palcem i powie: to ty jesteś inny i to ciebie wykluczamy. Dlatego dziękuję organizatorom i z wielką radością tutaj przyszedłem, żeby stać pośród Was. Tak bardzo cieszę się, że tyle jest tu młodych osób. Zbudujcie inną Polskę, bez tych fobii, bez tej agresji, jeden dla drugiego...

- Od małego trzeba uczyć tolerancji, bo gdy się tego nie robi, to później skutek jest taki, jaki było widać przed chwilą - dodała.

Osoby biorące udział w proteście powtarzały zaś hasła takie jak m.in. ,,Solidarność" czy ,,Miłość to miłość. Nienawiść to zboczenie".

W internecie solidarność ze środowiskiem LGBT okazują m.in. artyści i osoby z pierwszych stron gazet i portali internetowych. Oto kilka przykładów.

ANJA RUBIK

,,Czego się tak boisz Prezydencie Duda? Nie martw się ,wszyscy się czasami boimy, z różnych powodów. Rasizm, homofobia, uprzedzenie pochodzą tylko ze strachu. W imieniu odważnych, w imieniu uprzejmych i w imieniu każdej mniejszości społecznej przesyłam miłość i otuchę. Możemy Prezydentowi pomóc i wytłumaczyć jak żyć bez strachu i bez tej nienawiści dla innych Polaków. Pozdrowienia ode mnie i społeczności LGBT+"

QCZAJ

JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM!

,,Kiedy od paru dni słyszę, że nie jestem człowiekiem, lecz ideologią która niszczy polską tradycyjną rodzinę, jest mi mega przykro! Moja mama w takich momentach mówi „synuś nie przejmuj się głupkamI”, pociesza mnie a ja wiem, jaki ból sprawia to Jej, jak przykro musi być każdej mamie, której dziecko jest szykanowane przez głowę państwa i wtórujące mu osoby. Wielu ludzi w tym kraju mi ufa, dzieląc się ze mną swoimi często traumatycznymi historiami.

Bywa, że oglądam zdjęcia pobitych twarzy i czytam: „bił/bije mnie mąż” „zgwałcił mnie dziadek” „moja mama piła/pije” „boję się” „Qczaj’ku pomóż”... Takich wiadomości jest tyle, że sam jestem w terapii by radzić sobie z presją, którą czuję chcąc wszystkim pomóc... Bałem się nie jeden raz i podobnie jak wiele osób, które do mnie piszą wychowałem się w „tradycyjnej polskiej rodzinie”. Tradycyjnie przez wiele czasu wychowała mnie babcia. Tradycyjnie dziś jedna z moich sióstr wychowuje dzieci bez biologicznego ojca, bo rodzinę rozbiła jak w wielu przypadkach przemoc! Kochani jestem literą G w skrócie LGBT, jestem gejem - człowiekiem, ale to nie ja rozbijam polską rodzinę! To nie ja doprowadzę niejedną matkę do płaczu wpędzając ją w poczucie strachu o swoje dziecko. To nie ja doprowadzę do najgorszych decyzji młodego człowieka, który nie wytrzyma presji. Miłość nigdy nie rozbija, rozbija ją podsycana nienawiść i szczucie, które znam od najmłodszych lat...Mimo krzywdy jakiej doznałem, nie chowam urazy, a cały ból zamieniłem w swoją motywację, by coś w życiu osiągnąć! Jestem dumny z tego kim jestem!"

JESSICA MERCEDES

,,Czytam w aucie co się w Polsce dziś dzieje i to są rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie. Nie zgadzam się na to, masakra! Nie wolno dzielić ludzi na lepszych i gorszych ze względu na to, z kim chcą być! Nikogo nie krzywdzą. Miłość to miłość. Love is love. To nie jest historia o polityce, tylko o ludziach - w tym o wielu moich bliskich i przyjaciołach. Kochani słuchajcie, jestem z Wami zawsze, ale dziś jeszcze bardziej niż zwykle! Trzymajcie się !!!!"