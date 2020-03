Liceum Mistrzostwa Sportowego wygrywa koszykarski rejon w Pile

W turnieju, obok LOMS i reprezentacji "Staszica", wzięła również udział drużyna z Zespołu Szkół im. J. Nojego w Czarnkowie. W hali przy Bydgoskiej odbyły się trzy mecze, grano systemem każdy z każdym. Ekipy z Piły rozdzielił zespół z Czarnkowa.

Zwycięzca zagwarantował sobie awans do półfinału mistrzostw województwa. Drużynę triumfatorek tworzyły we wtorek: Alicja Bąbińska, Zuzanna Chowańska, Michelle Chura Quispe, Zuzanna Gniot, Julia Jakubowska, Julia Kowalska, Adrianna Maciukiewicz, Weronika Nadskakuła, Natalia Piątek i Wiktoria Zbonik. Młode koszykarki trenuje na co dzień Tomasz Pochylski.