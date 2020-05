Liga Siatkówki Kobiet. Enea PTPS Piła kompletuje skład. Zobaczcie kto będzie reprezentował pilski zespół

Kompletowany jest skład siatkarskiej drużyny Enea PTPS Piła. Zespół poprowadzi trener Mirosław Zawieracz, a w pilskim zespole pozostają: Sylwia Kucharska (rozgrywająca), Gabriela Ponikowska (środkowa), Judyta Gawlak (środkowa) i Anna Pawłowska (libero)

Po udanym sezonie w Lidze Siatkówki Kobiet trener Mirosław Zawieracz zostaje w pilskim klubie. Przed rozpoczęciem minionego sezonu skompletowany przez Mirosława niego zespół przez wielu typowany był jedynie do walki o utrzymanie się w najwyższej lidze rozgrywkowej. Pilanki okazały się jednak zaskoczeniem i nie tylko nie martwiły się o spadek, ale zakończyły rundę zasadniczą w czołowej ósemce, tym samym kwalifikując się do fazy play-off.

Mirosław Zawieracz powrócił na ławkę trenerską Enei PTPS-u Piła w sezonie 2019/2020, jednak już wcześniej spędził w Pile kilka sezonów. Jego współpraca z pilskim klubem rozpoczęła w 2009 roku, kiedy został asystentem trenera Wojciecha Lalka. Początek pracy szkoleniowca w PTPS-ie, był zarazem jego debiutem w żeńskiej siatkówce. W sezonie 2010/2011 roku przejął grający w I lidze pilski zespół, który na powrót wprowadził do najwyższej klasy rozgrywkowej. W kolejnych sezonach prowadzone przez niego pilanki zajęły dwukrotnie szóste miejsce w PlusLidze Kobiet. Pod jego wodzą PTPS dwukrotnie znalazł się również w gronie ćwierćfinalistów Pucharu Polski.

- Wierzę, że w nadchodzącym sezonie znów pozytywnie zaskoczymy naszych kibiców. Może nie będziemy należeć do ścisłej czołówki LSK, ale sądzę, że tak jak w zakończonym sezonie pokażemy, że liczyć muszą się z nami wszyscy - mówi Mirosław Zawieracz.

Pierwszą siatkarką, która zdecydowała się pozostać w Pile była Sylwia Kucharska. W minionym sezonie była ona podstawową rozgrywającą Enei PTPS-u Piła. Wyszła na boisko we wszystkich meczach rozgrywanych przez pilską drużynę. Była również najlepiej serwującą zawodniczką pilskiego zespołu, posyłając na drugą stronę siatki aż 19 asów serwisowych.

Pilska rozgrywająca, swoją seniorską karierę rozpoczęła w wieku 18 lat w I-ligowym klubie KS Murowana Goślina, w którym spędziła trzy sezony. W sezonie 2016/2017 związała się kontraktem z pilskim PTPS-em, w którego barwach zadebiutowała na ekstraklasowych boiskach. Następnie trafiła do I-ligowej Energii MKS Kalisz. Przed powrotem do PTPS-u reprezentowała również Budowlanych Toruń.

- Cieszę się, że zostaję w Pile po udanym sezonie. Ważnym elementem mojej decyzji była na pewno osoba trenera. Współpracuję z nim już kolejny rok i widzę, że ta współpraca pozytywnie wpływa na mój rozwój, ale też na postawę całej drużyny, która przekłada się na wyniki - Sylwia mówi Kucharska.

Kontrakt z pilskim klubem na kolejny sezon przedłużyła 27-letnia środkowa Gabriela Ponikowska.

Dołączyła ona do zespołu Enei PTPS-u Piła w sezonie 2019/2020 i w jego barwach rozegrała dotąd 17 meczów i zajęła z nim 8 miejsce w Lidze Siatkówki Kobiet. Swoją karierę rozpoczęła w Wiśle Kraków. W Bielsku-Białej zadebiutowała zaś na parkietach najwyższej klasy rozgrywkowej. Grała też w takich klubach jak: Politechnika Śląska Gliwice, PLKS Pszczyna, KS Jastrzębie Borynia, Silesia Volley Mysłowice i Proxima Kraków. Następnie dołączyła do pierwszoligowego klubu Radomki Radom, z którym w poprzednim sezonie powróciła do LSK.

- Zdecydowałam się na kolejny sezon w tym zespole między innymi dlatego, że nie lubię ciągłych zmian - nie ukrywa środkowa pilskiego zespołu. - Poprzedni sezon był zdecydowanie za krótki, czułam niedosyt sportowy zwłaszcza, że udało się nam wejść do fazy play off. Poza tym mój pies to rodowita pilanka (przygarnięta z pilskiego schroniska Miluszków), dlatego dodatkowo z myślą o niej przedłużyłam kontrakt – żartuje.

W pilskim zespole zobaczymy ponownie także środkową Judytę Gawlak. Mierząca 184 cm wzrostu zawodniczka swoją karierę rozpoczęła w klubie MKS Gaudia Trzebnica. Po ukończeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Opolu trafiła do I-ligowego klubu KS Jastrzębie Borynia, by w 2015 roku zostać zawodniczką 7R Solna Wieliczka. Z tym klubem z awansowała do I ligi. Do zespołu Enei PTPS-u Piła dołączyła w sezonie 2019/2020. To właśnie w barwach pilskiego klubu zadebiutowała na parkietach ekstraklasy.

- Uważam, że mój pierwszy sezon w LSK był udany – mówi Judyta Gawlak. - W Pile stworzyliśmy ciekawy kolektyw, który bardzo dobrze funkcjonował często zaskakując przeciwnika. Zdecydowałam się zostać Enei PTPS ponieważ wierzę, że w tym sezonie również będziemy taką małą niespodzianką naszej ligi i zespołem, z którym będzie trzeba się liczyć.

Na pozycji libero nadal reprezentować pilski klub będzie Anna Pawłowska. Pochodzi ona z Radomia, gdzie rozpoczęła swoją przygodę z siatkówką. Następnie trafiła do I-ligowego ŁKS-u Łódź, z którym wywalczyła awans do najwyższej klasy rozrywkowej. W 2017 roku ldołączyła do zespołu Enei PTPS Piła. Z pilskim klubem wywalczyła kolejno 5., 9. i 8. miejsce w Lidze Siatkówki Kobiet, a także dotarła do półfinału Pucharu Polski. Nadchodzący sezon będzie już czwartym sezonem Pawłowskiej w barwach Enei PTPS Piła.

- Dlaczego zostaję w Pile? Ponieważ mam przed sobą perspektywę gry w zespole, który może stanowić naprawdę zgraną paczkę – taką, która nie raz zaskoczy wszystkich w nadchodzącym sezonie! – mówi Anna Pawłowska. - Duży wpływ na moją decyzję miały też studia – zaczynam czwarty rok fizjoterapii na PUSS w Pile. A poza tym w Pile są świetni kibice, a samo miasto z roku na rok podoba mi się coraz bardziej.

