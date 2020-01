Liga Siatkówki Kobiet. Enea PTPS Piła pokonał Radomkę i walczy o play-off. Zobaczcie zdjęcia z meczu

W pierwszym secie pilanki osiągnęły przewagę, ale później ją roztrwoniły. Wygrały go po nerwowej końcówce na przewagi. Druga partia była wyrównana do stanu 5:5. Potem pilski zespół odskoczył radomiankom i prowadził 2:0. O trzeciej odsłonie meczu kibice z grodu Staszica chcieliby szybko zapomnieć. Nasza drużyna grała fatalnie i „uzbierała” tylko 13 punktów. W czwartym secie pilanki znów się nieźle prezentowały, wygrywając go na przewagi. MVP spotkania została Aleksandra Kazała. Zwycięstwo spowodowało, że Enea PTPS Piła jest wciąż w grze o fazę play-off.

Składy zespołów - PTPS: Gawlak (1), Słonecka (7), Bednarek (14), Kazała (25), Urban (11), Kucharska (8), Saad (libero) oraz Ponikowska (10), Szubert, Pawłowska (libero) i Baran (3).

Radomka: Lazcano (5), Kubacka (3), Zaborowska (4), Mucha (2), Szczepańska-Pogoda (6), Jones-Perry (35), Witkowska (libero) oraz Bodasińska (libero), Laskowska, Bałucka (7), Azizowa (17), Biała (6) i Bałuk (1).