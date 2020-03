Liga Siatkówki Kobiet. Enea PTPS przegrał w Rzeszowie, ale zagra w fazie play-off, gdzie trafił na Chemika Police

W Rzeszowie pilanki nie wygrały żadnego seta, ale dzielnie walczyły. Od początku pierwszego seta nasz zespół dotrzymywał kroku Developresowi. Gospodynie próbowały odskoczyć pilskiej drużynie, co im się częściowo udawało. Ostatecznie rzeszowianki zwyciężyły do 20.

Nie zrażone taką sytuacją pilanki przystąpiły do drugiej partii z wiarą w zwycięstwo. Ku zaskoczeniu rzeszowskiej publiczności to one na początku prowadziły. Jednak radość naszego zespołu nie trwała zbyt długo, bo zdeterminowane gospodynie doprowadziły do remisu. Później obydwie drużyny zmieniały się na prowadzeniu. Dopiero gra na przewagi zadecydowała o wygranej 30:20 Developresu.

>>> Zobacz: Galeria zdjęć z meczu Enea PTPS Piła – Wisła Warszawa

W trzecim secie tylko na początku trwała wyrównana walka. W dalszej jego części pilanki miały problemy ze skutecznym zakończeniem akcji, w czym przeszkadzał im blok rywalek. Z minuty na minutę malała ich wiara w zwycięstwo. Ostatecznie gospodynie bez większych problemów wygrały tę partię do 13, a całe spotkanie 3:0. MVP meczu została Katarzyna Zaroślińska-Król.

Składy zespołów - Developres: Frantti (10), Witkowska (6), Blagojević (10), Efimienko-Młotkowska (5), Valentin-Anderson (3), Zaroślińska-Król (23), Krzos (libero) oraz PRzybyła (libero), Grabka (1), Hawryła, Kaczmar i Mlejnkova (7). PTPS: Gawlak (1), Słonecka (14), Bednarek (4), Urban (7), Kucharska (6), Baran (12), Saad (libero) oraz Pawłowska (libero), Szubert i Kazała.

Wcześniej Enea PTPS Piła zmierzył się u siebie z Wisłą Warszawa. Po dotkliwych porażkach z #Volley Wrocław i Pałacem Bydgoszcz nasze siatkarki zrehabilitowały się w meczu z najsłabszą ekipą Ligi Siatkówki Kobiet. Dominacja pilanek nie podlegała dyskusji. Tylko momentami warszawianki nawiązywały walkę z gospodyniami. Po trzech krótkich setach Enea PTPS Piła cieszył się z wygranej 3:0 (25:12, 25:11, 25:9). MVP spotkania została Karolina Bednarek.

Składy zespołów – PTPS: Gawlak (11), Słonecka (13), Bednarek (9), Urban (7), Kucharska (5), Baran (13), Saad (libero) oraz Janiszewska (1). Wisła: Marcyniuk (4), Banasiak (6), Urbanowicz (1), Mikołajewska (5), Szymańska (2), Zaciek (2), Lipińska-Jeziorowska (libero).

W fazie play-off osiem najlepszych zespołów zagra do dwóch zwycięstw. Pierwszym przeciwnikiem naszego zespołu będzie Grupa Azoty Chemik Police, który zakończył fazę zasadniczą rozgrywek na pierwszym miejscu i jest faworytem konfrontacji z pilankami. Finały i mecze o trzecie miejsce toczyć się będą do trzech wygranych.