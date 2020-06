Liga Siatkówki Kobiet. Kolejne zawodniczki dołączyły do Enea PTPS Piła. Zobaczcie kto zagra w pilskim teamie

Pięć kolejnych zawodniczek doszło do zespołu Enea PTPS Piła. Są to: Natalia Skrzypkowska, Koleta Łyszkiewicz, Patrycja Gądek, Anna Bodasińska i Angelika Wystel

Natalia Skrzypkowska to utytułowana zawodniczka, grająca na pozycji przyjmującej. Swoją karierę rozpoczęła w Gedanii Gdańsk, z którą zdobyła wiele tytułów młodzieżowych, z mistrzostwem Polski młodziczek (2003) i dwukrotnym mistrzostwem Polski juniorek włącznie (2003, 2008). Z Atomem Sopot wywalczyła srebrny krążek Mistrzostw Polski (2011), a z Dąbrową Górniczą zdobyła dwa Puchary Polski (2012, 2013) oraz srebrny (2013) i brązowy (2012) medal Mistrzostw Polski. W kolejnych latach reprezentowała barwy Budowlanych Łódź, Muszynianki Muszyna, BKS Bielsko-Biała, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i E’Leclerc Radomki Radom. W sezonie 2019/2020 występowała w broniącym tytułu mistrzowskiego ŁKS Commercecon Łódź, z którym wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski.

- Dlaczego zdecydowałam się na grę w Pile? - zastanawia się Natalia Slrzypkowska. - Bo Enea PTPS Piła to klub, który gra polskimi zawodniczkami. To klub z aspiracjami i dobrym trenerem, a ja jak co roku czekam na nowe wyzwania. Poza tym z kilkoma dziewczynami z drużyny grałam już w innych klubach i wierzę, że stworzymy w tym roku zgrany zespół.

Blisko rodzinnego domu Koleta Łyszkiewicz to doświadczona, 27-letnia zawodniczka grająca zarówno na pozycji atakującej jak i przyjmującej. Pochodzi z Kwidzynia i to tam stawiała swoje pierwsze siatkarskie kroki. Następnie przeniosła się do Gedanii Gdańsk, by krótko potem trafić do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu. Po jej ukończeniu przeszła do BKS-u Bielsko Biała, w którego barwach zadebiutowała na ekstraklasowych boiskach. Następnie trafiła do Muszynianki, Ostrowca Świętokrzyskiego i ekipy Budowlanych Łódź, z którą zdobyła SuperPuchar Polski (2018). Po odejściu z Łodzi ponownie przeszła do Ostrowca Świętokrzyskiego. W minionym sezonie grała w barwach pierwszoligowego zespołu MKS SAN-Pajda Jarosław.

- Na wybór Piły wpłynęło wiele czynników – nie ukrywa Koleta Łyszkiewicz. - Przede wszystkim cieszę się, że będę mogła znów grać na parkietach LSK. Poza tym z poprzednich zespołów znam kilka dziewczyn, z którymi będę grać teraz w Pile. Również z trenerem Zawieraczem miałam przyjemność współpracy w Bielsku. W ubiegłym sezonie mówiło się o Pile jako o walecznym zespole wiec wierzę, że tym razem będzie tak samo. Cieszy mnie też fakt, że Piła leży dość blisko mojego domu rodzinnego.

Wróciła do Polski 26-letnia Patrycja Gądek swoją siatkarską karierę rozpoczęła w zespole MUKS Ogniwo Piwniczna-Zdrój. W kolejnych latach, grając jeszcze w drużynach młodzieżowych, powoli wspinała się po ligowej drabinie grając w takich zespołach jak Ekstrim Gorlice (2011/2020), Sandecja Nowy Sącz (2012/2013), by dłużej zadomowić się na parkietach pierwszej ligi reprezentując barwy Wisły Kraków (2013/2014), SMS AZS Opole (2014-2017) i E.Leclerc Radomki Radom (2017/2018). Następnie wyjechała do Belgii, gdzie przez dwa sezony występowała w drużynie Tchalou Volley, z którą awansowała do ekstraligi. W sezonie 2020/2021 wraca do Polski i reprezentować będzie barwy Enei PTPS-u Piła.

- Zależało mi na powrocie do Polski, chciałam też spełnić swoje marzenie i spróbować sił w Tauron Lidze – zdradza nowa przyjmująca pilskiej drużyny. - W ubiegłym sezonie zespół Enei PTPS-u pokazał się z bardzo dobrej strony, więc kiedy tylko pojawiła się propozycja gry w Pile, długo się nie zastanawiałam.

Liczy na regularne występy Libero Anna Bodasińska to mierząca 172 cm wzrostu 22-latka pochodząca z Białej Podlaskiej. Już jako młodziczka, kadetka i juniorka brała udział w finałach mistrzostw Polski. Świetnie radziła sobie również na parkietach Młodej Ligi Kobiet, gdzie z drużyną Budowlanych Łódź zdobyła w sezonie 2015/2016 srebrny medal. W kolejnym sezonie zadebiutowała już w seniorskiej ekstraklasie z zespołem Atomu Trefla Sopot. Następnie trafiła do pierwszej ligi, grając w zespole PWSZ Karpaty Krosno oraz drużynie z Dąbrowy Górniczej, z którą wywalczyła trzecie miejsce na zapleczu ekstraklasy. Do Ligi Siatkówki Kobiet powróciła w minionym sezonie reprezentując barwy E.Leclerc Radomki Radom.

- W Pile mam nadzieję na regularne granie, a to dla mnie jako młodej, nadal rozwijającej się zawodniczki bardzo istotne – mówi Anna Bodasińska. - Uważam też, że bardzo ciekawy jest pomysł na budowanie zespołu. Są to dziewczyny głodne gry i wygrywania, a ja idealnie wpisuję się w taką filozofię. Mam nadzieję, że dzięki temu w nadchodzącym sezonie damy naszym kibicom wiele powodów do radości.

Celem gra w ekstraklasie 25-letnia Angelika Wystel pochodzi ze Skoczowa, a swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w klubie VC Victoria Cieszyn. Następnie przeniosła się do Silesii Volley Mysłowice, z którą zdobyła wicemistrzostwo Polski juniorek. Następnie trafiła do Nike Węgrów oraz 7R Solnej Wieliczka, z którą wywalczyła brązowy medal pierwszej ligi. W poprzednim sezonie Wystel reprezentowała barwy kolejnej pierwszoligowej drużyny - KŚ AZS Politechnika Śląska Gliwice. Gra w Enei PTPS Piła będzie dla niej debiutem na ekstraklasowych boiskach.

- Nie ukrywam, że występy w ekstraklasie były jednym z moich celów odkąd zaczęłam grać w siatkówkę – mówiAngelika Wystel. - Kiedy trener Zawieracz zainteresował się moją osobą i zaproponował mi grę w swojej drużynie, nie zastanawiałam się długo. Po bardzo dobrym sezonie tego zespołu z ogromną radością do niego dołączam i z niecierpliwością czekam na pierwszy trening.

