Ligowe drużyny siatkarskie i koszykarskie wracają na parkiety

Ligowe drużyny po świątecznym odpoczynku wznowiły treningi i przygotowują się do ligowych spotkań. W II lidze siatkówki Stalpro Joker Powiat Pilski uda się w sobotę do Żagania na mecz z Sobieskim, który obecnie plasuje się na ósmej pozycji. Przypomnijmy, że pilanie zajmują czwarte miejsce. W III lidze UKS SMS Joker Piła zmierzy się na wyjeździe z Enea Energetykiem Poznań, a rezerwy tego klubu podejmą Tarnovię Volleyball Tarnowo Podgórne.

W III lidze siatkówki kobiet dojdzie do derbowej konfrontacji. W sobotę w hali Zespołu Szkół Gastronomicznych SPS Volley Piła podejmie MKS Trzcianka. Już w piątek KS Piła rywalizować będzie w Morowanej Goślinie z miejscowym SKS-em. Będzie to ostatnia kolejka spotkań w zasadniczej części rozgrywek. Pierwsze miejsce zapewnił sobie już KS Piła (36 pkt.), który wyprzedza SPS Volley Piła (28 pkt.).

Na parkiety wracają także zespoły koszykarskie. W najbliższą sobotę o godz. 18.00 w hali przy ul Bydgoskiej Basket Powiat Pilski zmierzy się z AZS-em Politechniką Poznań. Nasz zespół jest wiceliderem trzecioligowych rozgrywek, a jego rywal zajmuje siódmą lokatę.

Tydzień później do rywalizacji przystąpią drużyny w I lidze futsalu. Zespół z Piły rozpocznie tegoroczne boje od spotkania w Mosinie. Rywalem Futsalu Powiat Pilski będzie miejscowy Orlik