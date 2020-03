Łobżenica. Sport ma tu swoją markę, głównie dzięki działaniom Urzędu Miejskiego Gminy

Gmina Łobżenica położona w powiecie pilskim bardzo dba o sport. Od ćwierć wieku odbywa się tam Ogólnopolski Gmina Łobżenica położona w powiecie pilskim bardzo dba o sport. Od ćwierć wieku odbywa się tam Ogólnopolski Bieg Alojzego Graja, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Piłkarską wizytówką jest drużyna Pogoń Łobżenica. Ma ona swoich wiernych sympatyków, którzy wspierają ją na dobre i na złe. Gmina dba także o infrastrukturę sportową na swoim terenie. Jej osiągnięcia przedstawione są w wydawnictwie „Wielkopolska na sportowo”.

Ogólnopolski Bieg. im. Alojzego Graja Od dwudziestu pięciu lat do Łobżenicy przybywają biegacze nie tylko z powiatu pilskiego, ale praktycznie z całego naszego kraju. Próbują swoich sił w Ogólnopolskim Biegu im. Alojzego Graja, upamiętniając w ten sposób mieszkańca gminy Łobżenica, wielokrotnego mistrza Polski w biegach długich i naszego reprezentanta na igrzyskach olimpijskich w Helsinkach..

Łobżenicki bieg składa się z kilku części. Inaugurują go dzieci i młodzież, które ścigają się na ulicach miasta na dystansach od 200 do 1200 m - w zależności od wieku. Potem do rywalizacji przystępują zawodnicy startujący w biegu głównym, który odbywa się na trasie liczącej 10 km. Jest on zaliczany do cyklu „Biegaj z nami”, prowadzonego pod patronatem Starostwa Powiatowego w Pile.

Ciekawym uzupełnieniem tej imprezy jest bieg dla wszystkich na dystansie 1000 m. Biorą w nim udział wszyscy ochotnicy, często w codziennym obuwiu i strojach, które nie przypominają sportowych uniformów. Przekrój wiekowy startujących jest dość spory, a wszyscy którzy docierają do mety uczestniczą później w losowaniu atrakcyjnych nagród (w ubiegłym roku głównym trofeum był rower). Chętnych do udziału w tej formie aktywności ruchowej nie brakuje.

W 2019 roku odbył się w Łobżenicy szczególny, bo jubileuszowy XXV Ogólnopolski bieg im. Alojzego Graja. Wydarzenie to objęte zostało po raz kolejny honorowym patronem Pawła Cza-piewskiego, utytułowanego średniodystansowca, medalisty mistrzostw świata i halowego mistrza Europy.

Jubileuszowy bieg przeszedł do historii nie tylko ze względu na swoje ćwierćwiecze, ale również dzięki gościom, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Zaproszeni zostali: Sebastian Chmara (były czołowy dziesięcioboista świata, a także trener, działacz sportowy i samorządowiec), Marek Wochna (przedstawiciel Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, główny metodyk programu „Lekkoatletyka dla każdego”), Alicja Warpińska (córka Alojzego Graja i fundatorka nagród dla najlepszych krajan - mieszkańców gminy Łobżenica). Swoją obecnością uświetnili to wydarzenie także radni Rady Miejskiej w Łobżenicy.

Zgodnie z tradycją po otwarciu biegu z Placu Zwycięstwa ruszyła delegacja przed kamień upamiętniający Alojzego Graja. Biegacze nie zawiedli i w liczbie 250 zawodników stanęli na linii startu. Pierwszy linię mety przekroczył Kamil Linka, a wśród kobiet najlepsza była Antonina Wirkus. W sumie w biegu głównym rozdane zostały nagrody w ośmiu kategoriach.

Triumfatorów było więc wielu, ale zwycięzcą mógł się czuć każdy, kto ukończył bieg. Udział w takiej imprezie jest bowiem niezwykłą przyjemnością.

Pogoń Łobżenica Kibiców piłkarskich najbardziej interesują występy Pogoni Łobżenica. To klub z długoletnią tradycją. Powstał tuż po II Wojnie Światowej, w 1946 roku. Co ciekawe, jego protoplastą jest Harcerski Klub Sportowy Łobżenica. Rok później został on przemianowany na KS Samorządowiec. Wówczas klub posiadał jeszcze siedem innych sekcji, a w lekkoatletycznej wyróżniał się wspomniany wcześniej Alojzy Graj. W okresie późniejszym w nazwie pojawiła się Pogoń. Prezesami łobżenickiego klubu byli m.in.: E. Proszowski, B. Jaskólski, Gwidon Betscher, Jan Andrearczyk, Karol Furst, Tadeusz Cerlak i Kazimierz Sobczyk.

Obecnie prezesem Pogoni Łob-żenica jest Radosław Dróbka. W skład zarządu klubu wchodzą ponadto: Kazimierz Sobczyk (wiceprezes), Maciej Garczarek (skarbnik), Szymon Ziarnik (sekretarz) i Mirosław Rybarczyk (członek zarządu). Dużą pomocą służą inne osoby, jak chociażby nestor wśród działaczy Edward Cichelski, nazywany człowiekiem-orkiestrą, Karolina Fręśko, służąca pomocą medyczną, czy spiker zawodów Michał Wiśniewski. Angażują się także inni, a wszyscy działają na rzecz Pogoni społecznie.

Łobżenicka drużyna seniorów do dnia dzisiejszego dostarcza sympatykom piłki nożnej sporych emocji. Niedawno przez dwa sezony występowała w IV lidze, ale reorganizacja rozgrywek sprawiła, że obecnie gra na poziomie o jeden szczebel niższym. Żółto-czerwoni, bo takie są barwy klubu z Łobżenicy, aktualnie (w 2020 r.) są w czołówce V ligi, z szansami na awans do czwartoligowej stawki drużyn. Zespół prowadzony przez trenera Mateusza Hryconia opiera się głównie na swoich wychowankach, a także piłkarzach z okolic. W okresie zimowym w składzie Pogoni nie zaszły żadne zmiany. Oznacza to, że do dalszej rywalizacji łobżeniczanie przystąpili w podobnym zestawieniu kadrowym.

- Nie stawiamy sobie wielkich celów - zdradza Radosław Dróbka, prezes Pogoni Łobżenica. - Patrzymy co przyniesie życie, starając się wypaść jak najlepiej. W piłce nożnej o sukcesie decyduje wiele czynników, często o charakterze przypadkowym. Kontuzje czy inne zdarzenia mogą szybko i diametralnie zmienić sytuację drużyny.

Pogoń Łobżenica to nie tylko drużyna seniorów. W klubie trenują także piłkarze trzech innych grup wiekowych: juniorzy starsi, trampkarze i młodzicy. Ci ostatni są przejmowani na zasadzie współpracy od istniejącego od kilku lat szkolnego klubu Tęcza Łobżenica, który działa przy miejscowej szkole podstawowej. Ich trenerem jest Paweł Pikulik. Jesienią ubiegłego roku juniorzy starsi wygrali swoją grupę, młodzicy uplasowali się na drugim miejscu, a trampkarze dopiero nabierają umiejętności piłkarskich. Juniorów starszych i trampkarzy trenuje Bartosz Graj.

Wysoko ocenia Pogoń Łobżenica Adam Luboński, prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile. - To świetnie prowadzony klub - twierdzi. - Doskonale działa zarząd, z prezesem na czele. Znakomicie układa się współpraca z burmistrzem Łobżenicy Piotrem Łososiem i jego zastępcą Józefem Lewandowskim. Obaj angażują się w pomoc klubowi. Również w sposób przykładny układa się współdziałanie z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Pile. Dzięki zabiegom władz samorządowych klub ma znakomitą infrastrukturą stadionową, z szatniami włącznie. Pod tym względem drużyna jest przygotowana na IV ligę. Łobżenicka Pogoń może służyć jako przykład dla innych wielkopolskich klubów - dodaje Adam Luboński.

Obiekty sportowe w Łobżenicy Infrastruktura sportowa, o której mówi prezes OZPN, robi duże wrażenie. Niewiele wielkopolskich gmin może poszczycić się bazą o tak wysokim standardzie. Stadion miejski im. A. Graja w Łobżenicy to obecnie kompleks obiektów o różnym przeznaczeniu. Składa się z boiska piłkarskiego o wymiarach 100 x 62, odwodnienia liniowego, boiska lekkoatletycznego (bieżnia okólna, pięciotorowa o długości 400 metrów, skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kulą) oraz w pełni wyposażonego kortu tenisowego, wykonanego z mączki ceglanej. Jest też funkcjonalny kompleks rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży, w skład którego wchodzą: boiska do badmintona, mini kort tenisowy, ścianka do odbijania piłki z koszem do koszykówki oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe.

Stworzenie takiej infrastruktury sportowej było możliwe dzięki staraniom Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica. Niedawno zakończona została przebudowa Stadionu Miejskiego. Obejmowała ona m. in. wymianę ogrodzenia stadionu na panelowe wraz z demontażem starego ogrodzenia kortów, wymianę nawierzchni z płytek betonowych na kostkę brukową wraz z nową podbudową, remont trybun wraz z montażem około 700 nowych siedzisk z polipropylenu barwionego i odpornego na UV, remont i przebudowę budynku sanitarnego, remont kortów tenisowych, wymianę i rozbudowę oświetlenia i wiele innych prac. Ponadto w ramach realizacji inwestycji m. in. wyremontowano budynek kasy biletowej, a także zamontowano oznakowania stadionu.

Nie zapomniano o szatniach, z których korzystają sportowcy. Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal” prowadzony jest trzeci etap robót przy ich przebudowie. Wewnątrz prezentują się one już okazale, natomiast do dokończenia pozostały prace na zewnątrz. Po ich ukończeniu i to ogniwo stadionu będzie zapewne budziło zachwyt.

Euro 2020 przełożone na kolejny rok!