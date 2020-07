Los się może odmienić. Przekonuje Włodzimierz Starynowicz, "Policjant, który mi pomógł"

- Intuicja. Doświadczenie. Znajomość ludzkiej psychiki, bo policjant musi też być po części psychologiem - mówi dzielnicowy ze Śródmieścia. - Nie można mieć złudzeń, że każdego można uratować, ale nie można też mieć wyrzutów sumienia, że nie spróbowało się wszystkiego, by to zrobić.

- “Wbijam” igiełkę w określony punkt i czekam jaki przyniesie to efekt. Jeżeli go nie ma, szukam innego – zdradza swoją filozofię pracy Włodzimierz Starynowicz.

Co łączy tradycyjną chińską medycynę z problemem przemocy w rodzinie? Akupunktura, do której Włodzimierz Starynowicz porównuje swoją pracę z rodzinami przemocowymi.

- Czasami trzeba postawić sprawę na ostrzu noża. “Jeżeli mąż panią bije, to jaką ma pani gwarancję, że nie uderzy też dziecka?”. Jeżeli matki przyzwalają na przemoc wobec dzieci nie ukrywam przed nimi, że jeżeli one nie wykażą inicjatywy, zrobią to za nich instytucje, ale żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, niestety, trzeba będzie je odebrać. Nie chodzi o to, żeby straszyć, ale uświadomić, że na nic nie jest jeszcze za późno. Że nie są skazane na tę sytuację i że nie są same. Są instytucje, które im pomogą, jak choćby MOPS. Jeżeli tylko będą chciały.

Nawet jeżeli problem jest ten sam, to nie ma dwóch takich samych domów, dwóch takich samych historii. Różne są też zakończenia. Dla matki i jej dwóch dorosłych dzieci – wszyscy pili, najlepszym wyjściem okazała się zmiana adresu. Z centrum Piły na wieś w jej okolicy. Pili i awanturowali się od kilkunastu lat. Mało kto wierzył, że potrafią jeszcze żyć bez alkoholu, nie wyłączając ich samych. Teraz brat i siostra pracują, matka zajmuje się domem. Nie było żadnej interwencji.