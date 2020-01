Lotnisko zostaje w rękach miasta (© Fot. Archiwum TP)

"Znów potrzebne lotniska. (...) Odwołanie darowizny na rzecz samorządu pozwoli też wkrótce odbudować obecność żołnierzy w Pile" - ten cytat ze środowej "Rzeczpospolitej" dotyczący odbierania terenów przez wojsko wywołał w Pile niemałą konsternację i zamieszanie. Jak tłumaczy Agencja Mienia Wojskowego, doszło do nieporozumienia. Chodzi o "Tarczę", nie o lotnisko i nie ma mowy o powrocie wojska do Piły. Przynajmniej nie teraz.

Dlaczego w ogóle w Pile ktoś potraktował serio informację o cofnięciu darowizny byłego lotniska wojskowego? Odpowiedź tkwi w piśmie dyrektora departamentu infrastruktury MON, które we wrześniu trafiło do Piły. Chodziło o dziewięć nieużytkowanych hangarów, które miasto przekazało w najem za symboliczny czynsz Pilskiemu Stowarzyszeniu Historyczno-Militarnemu pod Pilskie Muzeum Wojskowe. MON uznał, że skoro miasto przeznaczyło część terenu na cele inne niż działalność lotnicza jest podstawa do cofnięcia darowizny. Prezydent zaapelował wtedy o pomoc do parlamentarzystów. Czy interweniowali? Faktem jest, że kolejnego pisma już nie było.



I nie było też tematu cofnięcia darowizny. Aż do środy, kiedy to w "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł dotyczący odzyskiwania przez wojsko byłych terenów wojskowych, w tym byłych lotnisk. W przypadku Piły w grę miało wchodzić cofnięcie darowizny, a także powrót wojska do miasta. Informacja okazała się nieporozumieniem.



- Dziennikarz, który na spotkaniu w Agencji Mienia Wojskowego podczas wywiadu otrzymał informacje na temat kilku nieruchomości w stosunku do których toczyła się procedura odwołania darowizny i przekazania do MON - wyjaśnia Małgorzata Weber, rzecznik prasowy Agencji Mienia Wojskowego. - Wśród nich były wymienione mięzy innymi działki okołolotniskowe w Białej Podlaskiej. Podczas wywiadu podany został też przykład odwołanej darowizny w Pile, która nie dotyczyła jednak działki zlokalizowanej na lotnisku, tylko zajazdu Tarcza. Dziennikarz połączył te dwie informacje i stąd pojawił się błąd w artykule. Żadne odwołanie darowizny dotyczące lotniska w Pile nie miało więc miejsca.

