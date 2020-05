Ludzie listy piszą do ...pandemii. Literacka zabawa pod egidą PSM w Pile [ZDJĘCIA]

"Niech mnie pani Pandemia pocałuje w pewien policzek" - pisze jeden z autorów "Listu do pandemii". Podobnych listów jest już kilkadziesiąt, a Dział Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej PSM w Pile, który wymyślił tę literacką zabawę, zaprasza do pisania kolejnych. Co byś napisał pandemii gdyby mogła to przeczytać? Rzucił jej w twarz swoją wściekłość i złość, a może paradoksalnie byś jej podziękował za to, że w końcu się zatrzymałeś? Listy do pandemii wciąż można wysyłać na adres kulturapsm@gmail.com. Na autorów najciekawszyc listów czekają nagrody.

