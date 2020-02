Ludzie Roku Tygodnika Pilskiego 2019. Poznajcie wyjątkowych ludzi i wyjątkowe wydarzenia!

Ludzie Roku Tygodnika Pilskiego - to wyjątkowy tytuł dla wyjątkowych ludzi. To właśnie oni sprawili, że w 2019 roku mieliśmy powody do wzruszeń, do radości, do dumy. Nasza kapituła, którą tworzą dziennikarze Tygodnika Pilskiego i Głosu Wielkopolskiego, miała niełatwe zadanie wybrać najlepszych z najlepszych. W tym roku wyjątkowo przyznaliśmy tylko trzy nagrody w każdej kategorii, gdyż podczas uroczytej gali rozdamy również specjalne wyróżnienia z okazji 40-lecia Tygodnika Pilskiego.

FLESZ: Masowo kupujemy mieszkania. Wideo