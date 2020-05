Maj z KADREM. Marcin Pielacha: inny kąt codzienności [ZDJĘCIA]

Tak niszczą drogi. Ciężarówka cięższa o 19 ton niż powinna

To, że polskie drogi wyglądają tak jak wyglądają, w to dużej mierze zasługa samych kierowców. Zwłaszcza tych, którzy jeżdżą zbyt ciężkimi samochodami niż pozwala na to stan danej drogi. Takich ciężarowych piratów wyłapali ostatnio na krajowej "10" inspektorzy z pilskiej Inspekcji...