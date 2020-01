Majowy śnieg, czarnkowska żegluga i problemy Biblioteki. Rok 1985 - "Tygodnikowe" cytaty

Od 20 lat wałkuje się sprawa założenia telefonu w naszej wsi Jamienko. Jest obecnie jeden telefon i jak nie zamknięty, to uszkodzony, a często ludzie muszą w pilnych potrzebach jechać do najbliższego telefonu do Brankowa albo do Marcinkowic odległych o 2 km. Nikt nam nie chce pomóc, ani władza gminna, ani żadna organizacja. Czyżby ludzie na wsi mieli być tak traktowani, że nie można nawet wezwać pogotowia ratunkowego, jak ktoś z nas zachoruje. Sprawa jest nie cierpiąca zwłoki. Prosimy nam pomóc. (Czytelniczka)

20 stycznia 1985 roku w Wałczu Stanisław G. w bestialski sposób zamordował swoją żonę, 31-letnią Danutę G. i dwie córki, 12-letnią Ewę i 10-letnią Beatę, a sam popełnił samobójstwo. W swoim ostatnim liście napisał m.in.: „Powiecie, że zgłupiał. Nie, zrobiłem to świadomie i później trochę wypiłem.”. (…) „Na ścianie… w pobliżu wiszących zwłok… widnieje odręcznie napisany tekst: „...Musiałem to zrobić”. W łazience nad drzwiami wejściowymi widoczny jest napis pisany kredką ołówkową: „Żegnajcie kochane dzieci, żono i mamusiu z ciocią i ty kochana ojczyzno PRL!...” Tuż przy drzwiach na ścianie tylnej napis: „ale nareszcie jesteśmy razem...” (Edmund Wolski)

Nr 274, 21.04.1985 r.

Wjeżdżając do Czarnkowa od strony Trzcianki można bez trudu zauważyć obrazek, jakich trudno szukać w całym województwie pilskim. Tworzą go liczne barki motorowe, holowniki i pchacze należące do czarnkowskiej bazy remontowej, podległej Przedsiębiorstwu Państwowej Żeglugi Bydgoskiej. Około 100-osobowa załoga bazy przeżywa ostatnio wyjątkowo pracowite dni związane z wykonywaniem remontów międzynawigacyjnych. Przeważają prace spawalnicze, ale nie tylko one i nie tylko w samym Czarnkowie są wykonywane. Pracownicy tzw. pogotowia z Czarnkowa jeżdżą remontować barki, pchacze i holowniki do Szczecina, Kostrzyna, Krzyża i Barlinka. Do tej samej załogi należą naprawy urządzeń dźwigowych w Ujściu, Krzyżu, Poznaniu i Kostrzynie. (Eugeniusz Mikuszewski)

Nr 275, 28.04.1985 r.

Co prawda, to prawda: nie dla ponuraków były tegoroczne, piąte z kolei „Pegeerowskie Igraszki Humoru” w Budzyniu. Liczył się dowcip i fraszka Lecha Konopińskiego: „Potrzebni nam ludzie dowcipni/uśmiech na ustach, dziarska mina/więc komu możesz łatkę przypnij/komu nie możesz nie przypinaj”. Zabawa w Budzyniu trwała trzy dni, od 30 marca do 1 kwietnia. Do miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury zjechały zespoły kabaretowe z różnych regionów Polski, kilku parodystów reprezentujących nurt wiejski (nie mylić z folklorem!). Ubiegali się o jedyne i niepowtarzalne w kraju nagrody: Złoty, Srebrny i Zwykły Ząb Uśmiechu oraz inne trofea, z których część, niczym dekoracja - obok koguta na płocie - widniała na scenie. (Zuzanna Przeworska)