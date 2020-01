Maksymilian zbiera kapsle. Jego kolekcja wciąż rośnie!

Kolekcjonowanie różnych przedmiotów związanych z piwem ma swoją nazwę: to birofilistyka. Zawiera się w niej nie tylko zbieranie kapsli, ale również etykiet piwnych, podstawek pod piwo, puszek, butelek i innych piwnych akcesoriów. Dzisiaj Maksymilian posiada w mieszkaniu ponad 260 niepowtarzających się egzemplarzy i przeszło drugie tyle, które się powiela. W swojej pasji może liczyć na rodzinę i niezawodnych znajomych, którzy, będąc na bliższych i dalszych wyprawach w Polsce i za granicą, pamiętają, żeby wrócić do domu z kapslami dla nastolatka. Jednak równie często kapsle lądują w zbiorach po spacerach na terenie Piły. Okazuje się, że pod naszymi nogami znajdują się prawdziwe unikaty...

Zaczęło się cztery lata temu, kiedy trzynastoletni wówczas Maksymilian Kasjan spędzał wakacje nad jeziorem. Razem z kolegą wędrował po plaży i właśnie tam trafił na pierwsze egzemplarze kapsli, które przykuły jego uwagę. Na początku obaj używali ich do jakże popularnej parę dekad temu gry w kapsle, ale później, zamiast na prowizoryczny tor wyścigowy, zdobycze trafiły do domu Maksa. Tak zaczęła powstawać sympatyczna, wielobarwna kolekcja, która wciąż się rozbudowuje.

Zdobycze są pogrupowane ze względu na region pochodzenia. Są więc kapsle brytyjskie (angielskie i irlandzkie), germańskie (niemieckie, belgijskie, holenderskie, szwedzkie i duńskie), amerykańskie (meksykańskie, jamajskie, kubańskie), romańskie (francuskie, włoskie, hiszpańskie, portugalskie) i wreszcie słowiańskie (polskie, czeskie, ukraińskie i rosyjskie). Maksymilian zbiera również kapsle po innych napojach niż piwo - bezalkoholowych, takich jak na przykład pepsi. Jednak najcenniejsze są te szczególnie trudno dostępne w Polsce, jak choćby Dragon Stout, który przywędrował do pilanina prosto ze stolicy Jamajki, Kingston.

Niektóre pasje wymagają imponujących nakładów finansowych, ale w tym przypadku jest zupełnie inaczej. Jedyny koszt to zakup klaserów. A te finansuje niezawodna mama. Pasją brata zaraziła się ośmioletnia siostra, Milena, która też ma swoje klasery (choć kapsli jest w nich znacznie mniej).

Maksymilian kolekcjonuje kapsle dla siebie. Nie należy do żadnej internetowej grupy. Owszem, zna garstkę osób, które mają podobne hobby, ale nie jest z nimi w ścisłym kontakcie. To jego osobista pasja, której z przyjemnością poświęca czas. Latem - wzorem poprzednich pokoleń - lubi też pograć w kapsle - Namawiam każdego, żeby miał jakieś hobby. To wspaniałe urozmaicenie codzienności - twierdzi nastolatek. I trudno odmówić mu racji.