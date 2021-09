"Maluchy" łączą ludzi i budzą pozytywne emocje [ZDJĘCIA]

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury nad Jeziorem Dużym można podziwiać prawdziwe motoryzacyjne perełki. Są zarówno egzemplarze z początków produkcji, jak i te które jako ostatnie zjeżdżały z taśm produkcyjnych FSM w Bielsku-Białej w roku 2000.

Zlot, którego organizatorem jest „PCT Fanklub Fiata i klasyków PRL”, rozpoczął się w piątek i potrwa do niedzieli. Uczestniczą w nim również posiadacze innych modeli z czasów PRL-u.

– mówi Marcin Najderek, jeden ze współorganizatorów Zlotu.

Dochód z konkursów, loterii i licytacji będzie przekazany rodzicom Marysi na pomoc w jej leczeniu.

Mamy piękną lokalizację, piękne jezioro i świetne warunki do organizacji takich wydarzeń. Sporo naszych znajomych ma małe fiaty, więc stwierdziliśmy, że z jednej strony możemy zrobić spotkanie integrujące posiadaczy tych samochodów, a z drugiej żeby to nie był zwykły zlot, jakich wiele jest w Polsce. Chcieliśmy, żeby to spotkanie niosło ze sobą coś więcej. Dlatego charytatywnie pomagamy chorym dzieciom. O to chodzi, że trzeba pomagać