Margarita Jaworska: Piła jest miastem, w którym młodzi ludzie uciekają w uzależnienia...

„Insomnia" - to tytuł książki, którą wydała pani w 2021 roku. Opowiada ona o losach dziewczyny, która w wyniku trudnego dzieciństwa oraz problemów nastoletniego życia zachorowała na rzadkie zaburzenie, które przeszkadzało jej w codziennym funkcjonowaniu. Nie jest to jednak odosobniony przypadek. Dzisiaj mówi się coraz więcej o zaburzeniach psychicznych wśród młodych ludzi. Jak duży jest to problem?

Bohaterka mojej powieści zmaga się z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości, na jakie zachorowała w wyniku traumatycznych wydarzeń, z którymi zmagała się w nastoletnim życiu. Uważam, że mnóstwo młodych ludzi zmaga się z zaburzeniami wszelakiego rodzaju od powszechnego zaburzenia samooceny po poważne schorzenia takie jak np. depresja czy choroba dwubiegunowa. W Polsce problem jest ogromny, codziennie słyszymy o następnym dziecku, które próbowało lub odebrało sobie życie, a najgorsze jest to, że tak naprawdę niewiele się z tym robi, a młodzi są pozostawieni na pastwę losu.