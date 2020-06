Matura 2020 niepodobna do innych: w maseczkach, rękawiczkach i w specjalnym rygorze [ZDJĘCIA]

Dziś, w poniedziałek, 8 czerwca, w całym kraju rozpoczęły się spóźnione matury. Tuż przed wejściem na egzamin zajrzeliśmy do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie i do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Co w arkuszach? Najczęściej typowany był "Pan Tadeusz" Mickiewicza, "Lalka" Prusa, "Wesele" Wyspiańskiego, a także "Dżuma" Camusa oraz Jan Paweł II.

Do egazaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiło ponad 272 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników. W powiecie pilskim o godzinie 9.00. egzamin z języka polskiego rozpoczął się w dziewięciu szkołach średnich. Przystąpiło do niego 809 uczniów, w tym 771 tegorocznych absolwentów. Każdy musiał mieć dziś maseczkę, rękawiczki, swoją butelkę wody i swój długopis. Tak samo muszą być wyposażeni w kolejne dni. Matury potrwają do 29 czerwca. W tym roku wyjątkowo bez egzaminów ustnych.