Mediateka zamiast starej obory w Wieleniu. „Ludzie nie wierzą, że są w Wieleniu"

Mediateka w Wieleniu

Wieleń jest już w pełni zrewitalizowany. Mediateka jest czwartą i ostatnią już inwestycją w ramach rewitalizacji miasta, a poprzedziły ją otwarcia: Przystanku Edukacji, Nowego Miasta i Bulwarów Nadnoteckich.

Mediateka to prawdziwa perełka. To miejsce służące do wspólnych spotkań, integracji i rozrywki mieszkańców. Każdy znajdzie tu miejsce dla siebie. Jej otwarcie, odbyło się w środę 26 października na terenie zespołu dworsko-folwarcznego Arntowo. Było to wielkie wydarzenie, podczas którego nie zabrakło uroczystego przecięcia wstęgi, przemówień, występów artystycznych, a także niekończących się gratulacji i podziękowań.

Mediateka powstała w budynku po dawnej oborze, który był w totalnej rozsypce i straszył. Teraz jest to obiekt w pełni wyposażony, kompleksowy i nowoczesny. Skrojony na miarę 21. wieku. Jego metamorfoza kosztowała prawie 12 mln złotych. Większość środków - około 70 procent - pochodziło z Unii Europejskiej.